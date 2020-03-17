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LIVE／里長西班牙團適用「明知故犯」條款？指揮中心15:00說明

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生活中心／綜合報導

新冠肺炎疫情全球大爆發，新北市中和區瓦磘里里長林綺芳帶團前往西班牙旅遊，消息一出引發外界撻伐，質疑一行人不顧危險硬要出國玩回台還能領檢疫補助。該團已提前返台，預計今（17日）下午抵達台灣。針對最新疫情、防疫作為，中央流行疫情指揮中心下午3點將召開記者會說明。

出席這次記者會的包括指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、疫情監測組組長周志浩、社區防疫組副組長莊人祥、醫療應變組副組長王必勝以及外交部亞太司司長葛葆萱、勞動部常務次長林三貴、教育部高教司司長朱俊彰。

▲▼0316中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

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▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

有網友爆料林綺芳在去年揪團於今年3月10日前往西班牙、葡萄牙旅遊，因不想浪費團費且「返台可領1萬4居家檢疫補助」，仍執意出發，全行程長達11天。對此，指揮中心社區防疫組副組長莊人祥昨日直言，「絕對不鼓勵這樣的行為，這些人領補助應該也會不好意思吧？」不過，林綺芳接受《ETtoday新聞雲》訪問時澄清，出發前並不知道歐洲疫情嚴峻，有婉轉詢問里民是否取消，但仍有14人想要去，身為里長責任有責任保護他們，並不是因為要領1.4萬。

該團已提前返台，從西班牙前往杜拜轉機，再從曼谷飛回台灣，預計今日下午3點多抵達桃園機場，並搭乘「防疫計程車」回家。西班牙與杜拜都被外交部列為三級旅遊警示區域，而指揮中心昨日祭出「明知故犯」處罰條款，非必要去三級疫區「確診就公布姓名」。對於該團是否符合「明知故犯」條款？指揮中心上午回應，會請法制單位再研議。

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