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快訊／新北里長西班牙團已抵達曼谷轉機　路徑涵蓋2個三級警示國家　

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記者羅婉庭／新北報導

針對新北市中和區瓦磘里里長林綺芳帶團遊西班牙，預計下午3點抵達台灣桃園機場，新北市民政局長柯慶忠17日上午表示，該團從西班牙前往杜拜轉機後目前已抵達曼谷，將會在今天下午抵達台灣。由於西班牙與杜拜都被外交部列為三級旅遊警示區域，因此該團旅遊路線已涵蓋兩個三級警示國。

▲▼新北市民政局長柯慶忠說明里長帶團出國最新狀況 。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市民政局長柯慶忠說明里長帶團出國最新狀況 。（圖／記者湯興漢攝）

柯慶忠說明，里長並沒有固定上班時間，個人若有行程不需向區公所請假，他也呼籲各區應以最嚴謹態度面對防疫工作，非必要禁止出國，與市府並肩作戰，所有里長在這段時間都知道防疫的重要性，里政活動也都全數取消。

柯慶忠表示，民政局在16日晚間、17日上午都有聯繫林綺芳，林綺芳也向民政局表示她很抱歉，因為人在國外通訊不方便無法及時對外說明。這趟旅行是在去年初決定，當時不知道會發生疫情，出發前團員覺得沒問題，「我身為里長，有婉轉的請他們考慮是否取消，但是仍有里民想要去，身為里長責任有責任保護他們，並不是因為要領一萬四，且當時疫情並不嚴重」。

林綺芳說，他們原本要到香港轉機，後來香港疫情升溫改搭阿聯酋到杜拜轉機，第一天行程都在巴賽隆納市區，第二天就搭飛機到葡萄牙，當時得知疫情愈趨嚴重，旅遊團就決定要提前返台，因此取消飛往馬德里的班機，請旅行社協助訂購從葡萄牙至杜拜轉機回台灣的飛機。

她說，原本前天就該抵達台灣，不料杜拜返台的班機又被取消，因此該旅行團16日晚間8點就抵達杜拜，旅行社安排飯店等候飛往曼谷轉機，預計17日下午3點就會抵達台灣，在杜拜期間，團員也幾乎都待在飯店。

  林綺芳表示，成員在飛機上全程戴口罩，目前身體狀況都正常，沒有任何新冠肺炎的症狀，成員在旅途中都有做好防疫措施，並提醒回台後要依規定做好居家隔離14天，為了保護成員隱私，已取消機場巴士，將全數搭乘防疫計程車自行返家，她也強調，自己會先到隔離飯店去做隔離檢疫，由里幹事協助其他里民居家檢疫事宜。

中央流行疫情指揮中心14日宣布，考量申根區域國家人員流動密切，法國、德國及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（杜拜含轉機）旅遊疫情建議提升至第三級。該旅遊團先到杜拜轉機至曼谷在返台，因此該團路線包含兩個三級警示國。

▲▼新北瓦磘里里長林綺芳揪20人遊西班牙。（圖／翻攝PTT）

▲新北瓦磘里里長林綺芳揪20人遊西班牙。（圖／翻攝PTT）

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