「爸爸救我」詐騙老梗　水林農會行員機警通報助7旬翁保住68萬

▲警方經聯繫查證曾姓老翁兒子並無欠款，即時保住養老金68萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港警分局蔦松派出所17日獲水林農會行員通報，一名曾姓老翁到農會欲匯款，行員發現可疑報請蔦松派出所所長吳鎮尼、警員許孟唯到場緩和曾男情緒，並與曾男的兒子取得聯繫，拆穿詐騙集團的謊言，成功阻詐新台幣68萬元。

年近七旬的曾姓老翁向警方表示，17日在家接獲未顯示電話號碼來電，稱兒子向地下錢莊借錢做擔保，在外欠下新台幣數十萬元，因還不出錢來被他們押走控制行動中。曾翁一時信以為真，立即趕往農會櫃台要領錢，辦事處黃姓女主任及吳姓行員見曾男明顯神色慌張又急匆匆的提領現款，直覺有異，一面安撫一面報警處理。

蔦松派出所長吳鎮尼等人到場了解，請曾男不必理會對方，即同步與曾翁兒子電話聯繫，並當場撥通電話確認，證實其子平安無事且未欠下任何債務後，即向曾翁解說常見詐騙伎倆，曾翁才驚覺遇到詐騙集團，並十分感謝行員及警方適時提醒，保住他的養老金。

北港警分局長王立德表示，徧鄉獨居長者因獲得資訊有限，易成為詐騙集團下手的目標，尤其近來歹徒增加佈局，利用親情詐騙贖款，讓被害人誤信為真，依指示赴提款機操作或臨櫃匯款，呼籲民眾接到類似電話，謹記「1聽2掛3查證」，一定要先撥打110或165反詐騙專線求證呼籲民眾，一定要當面或電話確認身分，以免上當。



►腦公！你不可以賴帳喔

【其他新聞】

►新冠肺炎雲林縣首例確診 境外移入收治負壓病房

►雲林確診案例遭網傳「古坑人…」 衛生局已移請警察局查辦

►雲林縣公務員禁出國 張麗善：民意代表更應以身作則

►台灣酸菜的故鄉起大火！雲林大埤工廠數十桶酸菜付之一炬

►雲林新任環保局長履新 鄭育麟就任目標：雲林垃圾自己處理