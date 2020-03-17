　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

知名百貨少東經商失敗…竟招募詐騙成員外派越南！遭判刑9月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼欣欣少東移送畫面曝。（圖／記者游宗樺攝）

▲欣欣少東涉替詐團招募下線抽成遭移送，法官判他9月徒刑。（圖／資料照／記者游宗樺攝）

記者孫于珊／台北報導

欣欣大眾董事長詹鴻圖的兒子詹竣宇，涉招募詐騙機房人員到越南，以假冒淘寶客服詐騙大陸人士，落網後即遭聲押禁見。台北地院17日依他犯3人以上詐欺取財未遂罪，累犯，判9月徒刑，沒收不法所得4萬750元，可上訴。

詹竣宇似乎不想當靠爸族，自己在廈門經商，但生意失敗，後因他曾有留學澳洲的背景，被在廈門認識的朋友找去越南，參與詐騙集團，幫忙當助理、翻譯，並回台協助招募機房人員，詹和詐團首腦談好依詐騙所得1.5%抽成，依平均每月約500萬元詐騙總額計算，月收入約7.5萬元。然而該詐團相當「血汗」，成員自2019年5月起，以旅遊名義赴越，但「外派」薪水僅每月2萬元。

越南警方於2019年8月間，破獲這起「台灣人在越南設立詐騙機房詐大陸人」的案件，由於受害者不是越南人，越警僅以「從事不當行為」行政拘留機房嫌犯，並由刑事局前往越南把10名嫌犯接回台灣，追查上游發現詹竣宇是幕後召集人，涉有重嫌，因此於2019年11月搜查其住處，並依詐欺罪嫌將他聲押禁見。

1972年6月28日掛欣欣大眾公司招牌開幕的欣欣百貨，位於北市中山區林森北路，鄰近晶華酒店、林森公園、康樂公園、條通商圈，有許多國際精品、美食餐廳、生鮮超市進駐，也結合欣欣秀泰影城等。

►這個很可以！

【更多新聞】

影／「小鄭容和」新店隨機殺人…恐只關3年半以下或免刑！律師曝關鍵原因

影／馬桶吸把專攝北一女+台大名校...百人入鏡　偷拍狼現身讓她超崩潰：想踹一腳

到泰國與日本趴趴走中鏢…他竟隱瞞旅遊史！　恐賠公司天價損失

ET快訊
快訊／新北里長鞠躬道歉　哽咽「有人叫我去死」
案75南部某國立大學生未進校園上課　校方：解除停課通知
南部某國立大學學生遊德國確診！自主健康管理「曾和兩同學聚餐」
「明知故犯」條款上路！　陳時中：公布前出國不列入違規
埃及旅遊團又1人確診！含領隊在內3人染疫
新冠肺炎新增10例境外移入　6人為旅行團群聚感染
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

謝和弦帶莉婭北檢出庭高唱《溫柔》　要大家記得量額溫...突暴吼：尊重國法

狂歡過後「撿屍」帶回摩鐵　2男輪流性侵少女…用性愛影片逼她撤告

人離開火要關　高雄警消大跳《Any Cook》宣導炊事安全

陳菊前攝影官闖辦公室偷竊案出庭　低調不願面媒體訪談

知名百貨少東經商失敗…竟招募詐騙成員外派越南！遭判刑9月

繼父打死4歲童！正義人士到場燒冥紙…警憂失控24小時派員鎮守

雲林確診案例遭網傳「古坑人…」　衛生局已移請警察局查辦 

嘉縣府天花板夜半崩塌巨響嚇壞保全　疑二次施工無法受重

屏東男IG貼「全院封館」假疫情訊息　坦承犯行獲緩起訴

偷女子皮夾被攔查送辦　大膽賊又偷警員USB：我就是忍不住

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

謝和弦帶莉婭北檢出庭高唱《溫柔》　要大家記得量額溫...突暴吼：尊重國法

狂歡過後「撿屍」帶回摩鐵　2男輪流性侵少女…用性愛影片逼她撤告

人離開火要關　高雄警消大跳《Any Cook》宣導炊事安全

陳菊前攝影官闖辦公室偷竊案出庭　低調不願面媒體訪談

知名百貨少東經商失敗…竟招募詐騙成員外派越南！遭判刑9月

繼父打死4歲童！正義人士到場燒冥紙…警憂失控24小時派員鎮守

雲林確診案例遭網傳「古坑人…」　衛生局已移請警察局查辦 

嘉縣府天花板夜半崩塌巨響嚇壞保全　疑二次施工無法受重

屏東男IG貼「全院封館」假疫情訊息　坦承犯行獲緩起訴

偷女子皮夾被攔查送辦　大膽賊又偷警員USB：我就是忍不住

謝毅宏《女鬼橋》要求脫褲子⋯下秒「露鳥」　導演不拍了

合庫對遠航放款　已經提列呆帳8.38億元

電子煙背黑鍋？美去年「爆米花肺」致死案例　日媒疑新冠肺炎才是禍首

獨／3年雇主情結束！斯亞發文喊獨立…老闆吳宗憲最後對話曝光

只要13元！新店排隊大顆水煎包　皮Q、咬下爆出鮮甜高麗菜餡

政府禁出國針對師生？沈富雄：好欺負、好管

受邀到高雄擔任防疫總顧問　楊志良開頭批：禁師生出國根本違憲！

7萬阿富汗人從伊朗回國　37名疑感染者打傷醫生後落跑

實體店家轉攻線上搶救生意　團購網開店數增2成4

啟動儲備菁英計畫！南山人壽曝光「3大亮點」搶優秀人才　年薪上看百萬元

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

社會熱門新聞

北市女童清晨墜樓　無生命跡象

確診男隱瞞旅遊史　恐賠公司天價損失

律師分析「小鄭容和」隨機殺人！

掃把打死繼子！繼父看他吐了丟出家門

彰化警堅持帶妻遊土耳其　恐無法回國

4歲童遭虐死前一天！　5歲姊：他不乖被抓去撞頭

盜版謎片網站洗錢4千萬！AV救世主見偵破甜喊：感謝~

快訊／士林11歲女童墜樓　搶救不治亡

獨子被小鄭容和隨機殺人　悲傷父哽咽喊：這一定要判死刑

新店直播主捅死人　辯護律師說話

林飛帆婚警部署？彰局長怒查外洩

快訊／疑債務糾紛　北投驚傳「街頭擄人」

即／花蓮鐵軌旁「驚見男屍」！頭部明顯撕裂傷

陸軍上兵疑拒檢衝撞路肩？警方回應了

更多熱門

相關新聞

陸男星賣口罩詐騙51萬元　判關3年3個月

陸男星賣口罩詐騙51萬元　判關3年3個月

大陸22歲男星黃智博曾參加選秀節目《以團之名》，擁有不少粉絲，但上月竟趁新冠肺炎疫情，上網賣口罩進行詐騙，非法獲利11.7萬元人民幣（約51萬元新台幣）。黃智博事後在廣東被警方逮捕，也被經紀公司解約，法院17日宣布判決，黃智博一審被判有期徒刑3年3個月，處罰金1萬元人民幣（約4.3萬元新台幣）。

花2600萬買新家　入住發現房子是別人的！

花2600萬買新家　入住發現房子是別人的！

9旬翁領40萬為子辦後事　警邊護鈔邊打氣

9旬翁領40萬為子辦後事　警邊護鈔邊打氣

高雄婦聽信投資　抵押房屋貸200萬

高雄婦聽信投資　抵押房屋貸200萬

新竹男貸款200萬投資　差點成冤大頭

新竹男貸款200萬投資　差點成冤大頭

關鍵字：

欣欣百貨欣欣大眾詹竣宇詐欺詐騙少東小開

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

土耳其團高雄3確診　趴走五甲路是假消息

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

快訊／新冠肺炎再添10例創新高！

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

美新冠肺炎疫苗　第一針注射了

17例全部境外移入　台人打壞好牌

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

他2年後又巧遇哀怨汪性感顧機車

更多

最夯影音

更多
蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面