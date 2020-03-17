知名百貨少東經商失敗…竟招募詐騙成員外派越南！遭判刑9月

▲欣欣少東涉替詐團招募下線抽成遭移送，法官判他9月徒刑。（圖／資料照／記者游宗樺攝）

記者孫于珊／台北報導

欣欣大眾董事長詹鴻圖的兒子詹竣宇，涉招募詐騙機房人員到越南，以假冒淘寶客服詐騙大陸人士，落網後即遭聲押禁見。台北地院17日依他犯3人以上詐欺取財未遂罪，累犯，判9月徒刑，沒收不法所得4萬750元，可上訴。

詹竣宇似乎不想當靠爸族，自己在廈門經商，但生意失敗，後因他曾有留學澳洲的背景，被在廈門認識的朋友找去越南，參與詐騙集團，幫忙當助理、翻譯，並回台協助招募機房人員，詹和詐團首腦談好依詐騙所得1.5%抽成，依平均每月約500萬元詐騙總額計算，月收入約7.5萬元。然而該詐團相當「血汗」，成員自2019年5月起，以旅遊名義赴越，但「外派」薪水僅每月2萬元。

越南警方於2019年8月間，破獲這起「台灣人在越南設立詐騙機房詐大陸人」的案件，由於受害者不是越南人，越警僅以「從事不當行為」行政拘留機房嫌犯，並由刑事局前往越南把10名嫌犯接回台灣，追查上游發現詹竣宇是幕後召集人，涉有重嫌，因此於2019年11月搜查其住處，並依詐欺罪嫌將他聲押禁見。

1972年6月28日掛欣欣大眾公司招牌開幕的欣欣百貨，位於北市中山區林森北路，鄰近晶華酒店、林森公園、康樂公園、條通商圈，有許多國際精品、美食餐廳、生鮮超市進駐，也結合欣欣秀泰影城等。

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