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鼻酸！9旬翁領40萬為子辦後事　警邊護鈔邊打氣：好好活下去

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▲屏東警分否局大同派出所員警護送老翁提領現金返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局大同派出所員警護送老翁提領現金返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市大同里一名王姓老翁，遭遇白髮人送黑髮人的悲痛，因不欲讓人知道他是要提領現金來處理兒子後事，起初讓郵局行員誤以為是詐騙，報警處理，經警方瞭解後立馬協助護鈔安全返家，讓他感激在心頭。

屏東警分局大同派出所所長張正信與警員陳秉煌於日前上午10時許，接獲郵局報案需要警方協助。警方到場看到一名年邁長者手扶拐杖，站立於郵局門口，郵務人員稱該長者要提領大筆現金，深怕被詐騙，因此報警協助。

經警方詢問老翁後得知，老翁姓王，年約九旬，平時與兒子兩人互相扶持，近日因愛子離世，心中萬分悲痛，僅餘自己一人獨自生活，卻依然想要為愛子付出，圓滿地將其子後事辦理完畢，故至郵局提領新台幣現金40萬元。

由於王翁提領現金時，行員欲瞭解其用途，王翁因痛失愛子，不願說出是要辦理喪事。張所長同感老翁心中哀傷，並疼惜老翁為愛子的一片苦心，在護送返家途中，不斷告訴王翁，即使僅剩一人也要好好生活，相信其子亦是如此希望，王翁最後表達對警方熱心服務之精神感激不盡。

警方提醒民眾為維護自身及財產安全，若提領大筆金額現金，請向鄰近派出所申請護鈔勤務，或有長期旅遊之規劃，也可向派出所申請舉家外出，警方將全力協助。

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