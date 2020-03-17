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詐騙老梗「你兒子在我手上」 六旬男還是上當跑去郵局匯款

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▲桃園市警局楊梅分局16日上午接獲郵局人員報案，劉姓男子手持手機提領50萬元鉅款要匯款，員警趕來關心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局楊梅分局16日上午接獲郵局人員報案，劉姓男子手持手機提領50萬元鉅款要匯款，員警趕來關心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區1名劉姓男子16日上午在某郵局提領50萬元，準備匯款給某單位，郵局人員見劉男手持手機通話依照對方指示要匯款，直覺可能遭詐騙趕緊報警；員警到場後，劉男聲稱對方說「兒子在他們手上，拿300萬元贖人」，員警研判是詐騙集團所為，力勸劉先掛斷電話，再打電話求證兒子在哪裡？劉男打電話給兒子確認正在上班，感謝員警及時勸阻，保住他50萬元積蓄。

楊梅分局指出，16日上午勤指中心接獲郵局報案指稱，有民眾在某郵局要領款疑似遭詐騙案，楊梅派出所警員簡睿雅、吳宗儒趕抵郵局後，見63歲劉姓男子提領50萬元準備匯款，但手緊握手機保持通話中，員警直覺遭詐騙上前關心。

▲桃園市警局楊梅分局16日上午接獲郵局人員報案，劉姓男子堅持提領50萬元要匯款贖回兒子，員警趕來勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局楊梅分局16日上午接獲郵局人員報案，劉姓男子堅持提領50萬元要匯款贖回兒子，員警趕來勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉男指稱，上午9時許接到未顯示來電，聲稱他兒子的朋友買毒品未付帳，他兒子被扣留在他們手上，要劉拿300萬元來贖人，劉沒那麼多錢，經討價還價後約定50萬元贖人。

員警勸劉男先掛斷電話，趕快打電話與兒子連繫確認位置，結果兒子說正在公司上班中，劉男頓時如釋重負表達感謝之意，幸虧警方及時勸阻詐騙，保住他僅存50萬元積蓄。

楊梅警分局長分局長林信雄表示，詐騙案件仍然猖獗，即便是老梗仍然有民眾會上當，詐騙電話大多要民眾去ATM轉帳或是去金融機構領錢轉帳，民眾若不察恐將畢生積蓄匯出給詐騙集團，警方為杜絕詐騙與保護民眾財產，要求轄區派出所等單位需向金融機構宣導，遇有無故提領或匯款鉅額錢財請協助關心，通報派出所員警到場關心，以減少民眾受騙事件發生。

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