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陸男星賣口罩詐51萬元　火速被判3年3個月「一時衝動本想退錢」

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▲▼黃智博假賣口罩涉嫌詐騙罪被批捕。（圖／翻攝自微博／黃智博）

▲黃智博趁疫情賣口罩詐騙，火速被判刑。（圖／翻攝自微博／黃智博）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸22歲男星黃智博曾參加選秀節目《以團之名》，擁有不少粉絲，但上月竟趁新冠肺炎疫情，上網賣口罩進行詐騙，非法獲利11.7萬元人民幣（約51萬元新台幣）。黃智博事後在廣東被警方逮捕，也被經紀公司解約，法院17日宣布判決，黃智博一審被判有期徒刑3年3個月，處罰金1萬元人民幣（約4.3萬元新台幣）。

黃智博的案件17日在上海市浦東新區人民法院公開開庭審理，法院認為，黃智博以非法佔有為目的，通過網絡虛構事實，隱瞞真相，騙取公民錢財，數額巨大，行為已構成詐騙罪。

法院指出，黃智博在預防、控制突發傳染病新型冠狀肺炎疫情期間，假借銷售用於疫情防控物品口罩為名實施詐騙犯罪，予以從重處罰，不宜宣告緩刑，以詐騙罪，判處有期徒刑3年3個月，並處罰金人民幣1萬元。

根據《新浪娛樂》報導，黃智博在法庭上表示，自己沒有工作，也沒有收入，曾想找看看口罩貨源，但都沒找到，「我當時一時衝動把人拉黑了，後面我覺得自己很不對，想退賠，但還沒來得及退賠就被抓了。我知道我錯了，我擔心自己的父母身體。」

黃智博於1月30日犯案，當時上海某環保科技有限公司區域銷售袁姓員工原本要批發一批口罩給公司客戶，在網上找到自稱銷售口罩的微信用戶，雙方約定以9毛錢一個的價格購買40萬個一次性醫用口罩，但袁姓員工轉了11.7萬元人民幣後，卻找不到人取貨，微信也被拉黑，得知受騙後報警處理，警方在廣東逮捕黃智博。

▼黃智博在《以團之名》上落淚的畫面。

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