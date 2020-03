伊朗撐不住了？1000萬人接受檢測...竟「21萬人有症狀」

▲伊朗醫療團隊進行消毒,避免疫情進一步蔓延。(圖/路透)

實習記者施怡妏/綜合報導

伊朗副衛生部長雷西(Alireza Raeisi)在當地時間14日表示,為了防止疫情擴散,月初已經展開全國調查,派出7萬名醫護人員和民眾取得聯繫,目前已經完成1000萬人的調查。在這1000萬人之中,至少有21萬人疑似感染新冠肺炎,其中有3萬人的症狀較嚴重,已經送到醫療中心,1,200人被轉至醫院,900人住院進行治療。

根據radiofarda報導,伊朗衛生部部長納馬基(Saeed Namaki)表示,在本月5日已啟動國家動員計畫,疫情調查小組將前往疫情嚴重地區進行調查,將疑似感染者送到醫療中心接受檢測,盡早發現可以盡早治療,避免疫情擴大,該計劃覆蓋範圍包括伊朗全部城市、郊區和鄉村約1.7萬個衛生中心以及9,000個醫療和臨床中心。

#Iran deputy Health Minister: About 10 million people have so far been screened, of whom 210K had one of symptoms. 30K cases were referred to health centers of whom 1200 went to hospitals. Less than 900 were hospitalized. between 200 to 250 had outpatient treatment.#CoronaVirus pic.twitter.com/w5x57zukf7