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2月主要經濟數據驟跌　陸統計局：3月會明顯好轉、赤字率有空間

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▲▼GDP，繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▲新冠肺炎疫情影響全球經濟運行。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局16日發布多項經濟數據，其中1到2月份，全國規模以上工業增加值按年減13.5%、服務業生產指數年減13%，社會消費品零售總額降幅也達20.5%。對於2020年前2月的低迷，統計局發言人毛盛勇分別於上、下午兩場記者會進行說明，認為3月應會有明顯好轉，「適當提高財政赤字率還是有空間的。」

根據統計，2020年1到2月，大陸於工業、投資和消費領域出現了大幅下降，其中規模以上工業增加值較去年同期下降13.5%；全國服務業生產指數下降13%；社會消費品零售總額5兆2130億元人民幣，年減幅度達20.5%。

▲▼毛盛勇。（圖／大陸國務院）

▲大陸國家統計局發言人毛盛勇。（圖／國務院網站）

分類別來看，疫情期間，表現較好的為生活必需品和醫療物資的產銷，其中1到2月份，口罩產量年增了2.9倍，其餘乙烯、粗鋼和生鐵、十種有色金屬產量上升；消費方面，肉禽蛋類零售額增長了37.8%，蔬菜類零售額成長27.1%。

房市部分，1到2月，全國商品房銷售面積8475萬平方公尺，年減39.9%。其中，住宅銷售面積下降39.2%。迎來近幾年來最差的開局。

毛盛勇在上午由統計局舉行的發布會上說，整體來看，1到2月份，我國經濟承受助了疫情帶來的衝擊。不過，由於疫情防控的任務仍然比較艱鉅，特別是疫情在國外擴散的趨勢較快，下一步，中方一方面要繼續鞏固疫情防控的積極成果，同時還要加強疫情防控的國際合作。

對於今年第一季，經濟成長率是否下滑，毛盛勇說， 2月中下旬以來，企業復工復產進度在加快推進，3月份會有明顯起色。且在第一季數據中，3月份佔比會高一點，至於Q1成長率具體多少，「要等到下個月這個時候才能知道。」

另在下午由國務院召開的聯防聯控機制發布會，對於下一步的政策取向，毛盛勇表示，中國政府的債務水平總體較低，相關部門一方面要進一步推動減稅降費，讓企業減輕負擔、輕裝上陣；另一方面，債務形成的資產中，部分盈利能力較好。他補充，從上述角度來看，中國政府適當提高財政赤字率還是有空間的。

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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