「可能達10萬人感染」俄亥俄州衛生部門：病毒就在我們之中！

▲美國俄亥俄州召開記者會說明新冠肺炎疫情。衛生局長阿克頓(左2)與州長德文(右2)都有出息。(圖/翻攝Ohio Department of Health)

記者吳美依/綜合報導

美國新冠肺炎疫情擴散,俄亥俄州(Ohio)衛生局局長阿克頓(Amy Acton)於12日提到,社區傳染的情況顯示,州內可能有至少1%的人口帶有病毒,也就是超過10萬人感染,「病毒就在我們之中。」州長德文(Mike DeWine)也在推特上轉發上述訊息,提醒民眾提高警覺。

綜合《美聯社》、《福斯新聞》與WDRB報導,俄亥俄州衛生局12日召開記者會,說明州內5起確診狀況。局長阿克頓表示,病毒已在人群中傳播,「我知道這很艱難,因為病毒就在我們之中,但我們卻無法發現。社區傳染(Community Spread)的事實顯示,俄亥俄州現在至少有1%的人口帶著這種病毒。我們擁有1170萬人口,所以數字是超過10萬。」

阿克頓表示,具體數據指出「病毒是怎麼傳播的,而且傳播得很快。」她說,自己在公衛部門服務超過30年,一直以來都在準備應對應對疫情,但新冠肺炎「絕對是一個前所未有的時刻……我們從來沒有見過這種情況。」

.@DrAmyActon: I know it is hard to understand #COVID19 since we can't see it, but we know that 1% of our population is carrying this virus today -- that's over 100,000 people.