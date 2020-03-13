「可能達10萬人感染」俄亥俄州衛生部門：病毒就在我們之中！

▲美國俄亥俄州召開記者會說明新冠肺炎疫情。衛生局長阿克頓（左2）與州長德文（右2）都有出息。（圖／翻攝Ohio Department of Health）

記者吳美依／綜合報導

美國新冠肺炎疫情擴散，俄亥俄州（Ohio）衛生局局長阿克頓（Amy Acton）於12日提到，社區傳染的情況顯示，州內可能有至少1%的人口帶有病毒，也就是超過10萬人感染，「病毒就在我們之中。」州長德文（Mike DeWine）也在推特上轉發上述訊息，提醒民眾提高警覺。

綜合《美聯社》、《福斯新聞》與WDRB報導，俄亥俄州衛生局12日召開記者會，說明州內5起確診狀況。局長阿克頓表示，病毒已在人群中傳播，「我知道這很艱難，因為病毒就在我們之中，但我們卻無法發現。社區傳染（Community Spread）的事實顯示，俄亥俄州現在至少有1％的人口帶著這種病毒。我們擁有1170萬人口，所以數字是超過10萬。」

阿克頓表示，具體數據指出「病毒是怎麼傳播的，而且傳播得很快。」她說，自己在公衛部門服務超過30年，一直以來都在準備應對應對疫情，但新冠肺炎「絕對是一個前所未有的時刻……我們從來沒有見過這種情況。」

.@DrAmyActon: I know it is hard to understand #COVID19 since we can't see it, but we know that 1% of our population is carrying this virus today -- that's over 100,000 people. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) March 12, 2020

俄亥俄州州長德文也在推特轉發上述資訊指出，州內的1170萬居民中大約1％人口可能感染。他先前已經宣布，所有學校從9日起展開為期3周的春假，並禁止超過100人的大型集會。

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COVID-19 Update in Ohio | March 12, 2020 The latest updates on #COVID19 in #Ohio. March 12, 2020 *begins at 25:10 into the video* 由 Ohio Channel 發佈於 2020年3月12日 星期四

▲阿克頓從影片大約58:16起談到，俄亥俄州可能有大約1％也就是超過10萬人帶有病毒。