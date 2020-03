他篩檢完「爽搭廉航」紐約飛佛州　一落地才說：新冠肺炎陽性！

▲美國捷藍航空(JetBlue)宣布永久禁止一名男子搭乘,因為這位乘客直到落地時才告知確診新冠肺炎。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

美國一名男子搭乘廉航「捷藍航空」(JetBlue)從紐約飛往佛羅里達州,11日晚間抵達目的地時才告知機組人員,他剛接獲通知,其新冠肺炎篩檢結果呈現陽性反應。兩地機場立即啟動緊急清潔與消毒作業,這名乘客也被永久禁止搭乘捷藍航空。

CNN報導,男子在約翰.甘迺迪國際機場搭乘捷藍航空253班機,11日晚間抵達西棕櫚灘(West Palm Beach),飛行途中正在等待新冠肺炎檢測結果,卻沒有向任何人透露,抵達以後才告訴機組人員,他的篩檢結果呈現陽性。

捷藍航空在12日的聲明中指出,「昨晚的事件讓我們的機組人員、乘客、聯邦與地方官員陷入一種不安的局面,而這原本應該是很容易被避免的。因此,這名顧客未來將不被允許搭乘捷藍航空。」

▲男子接受新冠肺炎檢測,仍在等待結果,卻搭乘飛機從紐約前往佛州。圖為紐約甘迺迪國際機場。(示意圖/達志影像/美聯社)

根據《華盛頓郵報》,當時機上一共有114名乘客,其餘旅客下機後被帶往會議室,與公衛官員談話。乘客羅德曼(Scott Rodman)說,「根據我們被告知的內容,他(病患)2天前接受檢測,但坐在飛機上時無法收到任何電話或簡訊,告訴他結果是陽性。」他也提到,大家被指示可以放心回家,不須隔離,但仍要接受公衛單位的追蹤。

棕櫚灘郡消防救援隊隊長伯羅托(Albert Borroto)說,該名患者以及所有乘客都依循健康指南接受評估,「坐在附近的乘客被建議接受監控程序,其他乘客可以回家,並被給予相關指示……如果出現任何醫療顧慮,都可通報公衛單位。」

紐約與紐澤西港口事務管理局(Port Authority of New York and New Jersey)表示,他們立刻根據監視器畫面,針對該乘客經過的路徑與場所進行清潔與消毒,包括登機門、安檢通關口、報到櫃台、自動售票機、電梯以及廁所。

棕櫚灘國際機場(Palm Beach International Airport )也暫時關閉A航廈,清潔乘客曾出現的地方。發言人拉森(Lacey Larson)說,事件發生以後,機場已回歸正常營運。

