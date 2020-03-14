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他篩檢完「爽搭廉航」紐約飛佛州　一落地才說：新冠肺炎陽性！

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▲▼ 美國捷藍航空（JetBlue）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國捷藍航空（JetBlue）宣布永久禁止一名男子搭乘，因為這位乘客直到落地時才告知確診新冠肺炎。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國一名男子搭乘廉航「捷藍航空」（JetBlue）從紐約飛往佛羅里達州，11日晚間抵達目的地時才告知機組人員，他剛接獲通知，其新冠肺炎篩檢結果呈現陽性反應。兩地機場立即啟動緊急清潔與消毒作業，這名乘客也被永久禁止搭乘捷藍航空。

CNN報導，男子在約翰．甘迺迪國際機場搭乘捷藍航空253班機，11日晚間抵達西棕櫚灘（West Palm Beach），飛行途中正在等待新冠肺炎檢測結果，卻沒有向任何人透露，抵達以後才告訴機組人員，他的篩檢結果呈現陽性。

捷藍航空在12日的聲明中指出，「昨晚的事件讓我們的機組人員、乘客、聯邦與地方官員陷入一種不安的局面，而這原本應該是很容易被避免的。因此，這名顧客未來將不被允許搭乘捷藍航空。」

▲▼紐約甘迺迪國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲男子接受新冠肺炎檢測，仍在等待結果，卻搭乘飛機從紐約前往佛州。圖為紐約甘迺迪國際機場。（示意圖／達志影像／美聯社）

根據《華盛頓郵報》，當時機上一共有114名乘客，其餘旅客下機後被帶往會議室，與公衛官員談話。乘客羅德曼（Scott Rodman）說，「根據我們被告知的內容，他（病患）2天前接受檢測，但坐在飛機上時無法收到任何電話或簡訊，告訴他結果是陽性。」他也提到，大家被指示可以放心回家，不須隔離，但仍要接受公衛單位的追蹤。

棕櫚灘郡消防救援隊隊長伯羅托（Albert Borroto）說，該名患者以及所有乘客都依循健康指南接受評估，「坐在附近的乘客被建議接受監控程序，其他乘客可以回家，並被給予相關指示……如果出現任何醫療顧慮，都可通報公衛單位。」

紐約與紐澤西港口事務管理局（Port Authority of New York and New Jersey）表示，他們立刻根據監視器畫面，針對該乘客經過的路徑與場所進行清潔與消毒，包括登機門、安檢通關口、報到櫃台、自動售票機、電梯以及廁所。

棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport ）也暫時關閉A航廈，清潔乘客曾出現的地方。發言人拉森（Lacey Larson）說，事件發生以後，機場已回歸正常營運。

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