案59高中生「1月赴希臘旅遊」　網氣炸詛咒...親友揭始末「風向變了」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看國內境外移入案例不斷攀升，疫情期間還出國遊玩的人，如今成為眾矢之的，尤其是新增的6名確診，飽受輿論抨擊；不過，陸續有親友站出來為「案59」北部高中生抱屈，認為他去的時間點在1月，當時歐洲根本還沒什麼疫情，也沒有旅遊警示，「希望大家不要再亂罵，還詛咒人的真的太過了。」

案59為一名北部高中生，1月與家人同遊希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛情形，13日因咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀就醫，於15日確診。

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目前已掌握相關接觸者16人，其餘接觸者持續追蹤中。而指揮官陳時中也指出，該案時間拉得比較長，活動看起來比較多，匡列者勢必會增加。

▲個案學校該生的班上，15日起全班停課14天。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

由於1天內狂增6例確診，瞬間點燃大眾怒火，就連醫護也紛紛抨擊，直言這種情況應該自費治療。不過，細看關於案59的狀況時間軸是情有可原的，就有知情人透露所知情形，並轉述當事人的說法。

女網友表示，「當事人有說，起初回國時並沒有症狀，當時所在區域也幾乎沒什麼疫情，且回國時他有重新買了回程機票，就為了轉機安全一點。回國後，海關說他不用自主管理，況且希臘在3月5日時，根本還沒有旅遊警示，也沒有旅遊禁令，也就是合法出國的，說人家為何不在家居家檢疫的人，希望你們先搞清楚再發言。」

此外，該名高中生除了吃飯跟打球外，都有戴著口罩，看到網上諸多酸言酸語，她不禁怒道，「不知道的人不要再亂說了，如果要嘴人家為何聚會什麼的，我只想說難道你有未卜先知的能力？他一感覺不舒服就馬上通報衛生署，並沒有想要拖延大家的時間，重點是現在也不確定是不是國外帶回來的。」

▲希臘米可諾斯。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

她也附上時間軸，如下：

出國-1月中旬

回國-3月5日

希臘旅遊警示-3月11日

出現症狀-3月12日

就醫檢查-3月13日

確診-3月15日

對此，網友們紛紛回應，「大推！ 一群人搞不清楚3月11日希臘才被列為一級」、「推這篇，留言真的太病態了」、「大家都不是預言家，不管政府還是他都沒做錯，嘴這個根本事後諸葛，案58、59基本上只能自認倒霉」、「呵呵...台灣民粹真可怕，霸凌到什麼髒話都出來了」。

▲新增6境外移入個案，持續追蹤相關接觸者。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

不過也有人認為，「事實就是他的行為（選擇）讓別人陷入可能被傳染的危機，不管他是有意或無意都不會改變這個事實，至於要怎麼評論那是個人的道德標準問題。罵是於事無補，但檢討疏失，預防類似案例發生總行吧？說完全不能討論才是X能的聖人邏輯吧。」

另外，有網友質疑，高中以下原本是2月25日開學，延後兩週是為了讓學校有時間準備，或讓可能有感染疑慮的人過滿潛伏期，而非讓他在國外多玩一些時間。對此，原po解釋，對方最初就是安排3月5日回國，並非延後開學才玩這麼久，「關於這點也希望大家不要再誤會他了。」