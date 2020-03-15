2學生遊西班牙、希臘染疫！陳時中：北部高中生「時間拉較長」比較需要擔心

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布新增6例境外移入，分別為案54-59，其中案58和59都是學生。案58為北部20多歲到西班牙讀書的女性，3/13返國經發燒篩檢站採檢送驗，在今日確診，目前收治負壓隔離病房。而案59為北部高中生，陳時中也表示，案59時間拉的比較長，活動看起來比較多，匡列者會增加。

指揮官陳時中指出，案58今年1月至西班牙就學，3/12日曾出現體溫偏高，13日返國採檢送驗，今日確診，目前指揮中心已初步掌握同住接觸者共5人，其他接觸者持續追蹤中。

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另外，除了案58之外，案59為北部10多歲高中生，1月與家人同遊希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛情形、13日因咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀就醫，同樣在今日確診，已掌握相關接觸者16人，其餘接觸者持續追蹤中。

陳時中也坦言，案59是比較需要擔心的案例，因為時間拉得比較長，現在是匡列16個，未來一定比這大很多。他強調，該案例出國很久，1月中出國到3/5才回來，所以「相當自由自在的生活」，沒有補習，但是活動看起來比較多，所以也比較擔憂。

▲全台確診者關係圖。（圖／曾梓倩製）

▲新增6境外移入個案，持續追蹤相關接觸者。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）