6確診境外移入「帶病毒回來治療免花錢！隔離再給錢」　醫4點建議：應自費治療

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，「非必要的出國還是要避免，這段時間大家就忍一忍啦！」（圖／記者黃國霖攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心15日公布6例新確診，全都是境外移入個案。對此，急診科醫師白永嘉提出4點建議，「非公務行程到疫區而感染者，應該自費治療」，獲得近萬名網友按讚。而指揮中心也正在研擬，執意要去旅遊疫情建議第三級國家旅遊者相關懲處方式，回台恐無法領防疫補償，最快16日公布細則。

指揮中心表示，新增6例案54-59分別有泰國、日本、埃及、土耳其、西班牙和希臘等國外旅遊史。由於近日新增的都是境外移入，指揮官陳時中也直說，「到國外去過，我覺得不如在台灣過，台灣相對的安全很多」、「非必要的出國還是要避免，這段時間大家就忍一忍啦！」

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▼陳時中15日公布6例新確診，全都是境外移入個案。（圖／記者黃國霖攝）

而白永嘉15日也在臉書提到，台灣新增6確診全是境外移入，疫情全球蔓延，台灣現在最安全，但如今卻還是有人執意出國旅遊。他有4點建議：

1、非公務行程前往疫區而隔離者，不應該領取隔離費用，且隔離相關費用自付。

2、非公務行程到疫區而感染者，應該自費治療。

3、非公務而感染導致其他人受影響隔離檢疫，與相關治療費用等都應負責。

4、若企業公務行程所有費用應企業負責。

白永嘉語重心長呼籲，「台灣資源有限，全力防堵疫情，民眾真的要限制出國，防疫是全民一起，認同請幫忙分享。」他也留言，「再不管制，會有更多新增案例」、「醫護不能出國，怕帶病毒回來，沒醫護可以用。民眾可以出國，帶了病毒回來，治療不用花錢，隔離再給他錢。」

▼白永嘉臉書發文。（圖／翻攝「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」臉書）

而指揮中心也正在研擬，執意要去旅遊疫情建議第三級國家旅遊者相關懲處方式，回台恐無法領防疫補償，最快16日公布細則。

針對旅遊疫情建議，目前中國大陸（含港澳）、韓國、伊朗、義大利旅遊疫情建議列為第三級警告；歐洲申根國家（包括法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登）及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（杜拜含轉機）旅遊疫情建議，將在17日提升至第三級；台灣時間自14日14時以後登機返國者，列入居家檢疫14天。

▼旅遊疫情建議一覽。（圖／指揮中心提供）