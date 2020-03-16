新冠肺炎不像流感！醫：感染者恐「帶後遺症過活」...苦勸出國要三思

▲醫師建議，想出國的人真的要深思。（圖／記者李毓康攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，昨(15)日指揮中心宣布有6名新確診案例，今(16)日又新增8例，全都是境外移入。急診專科醫師王士豪表示，新冠肺炎不像流感，只要一感染，就可能造成後遺症，光得到疾病本身就害了自己的身體。對此，他誠摯呼籲「想出國者，真的要深思」。

「我必須說，新冠肺炎（COVID-19）真的不像流感。」王士豪認為，流感或一般季節性感冒，主要攻擊上呼吸道，極少數重症併發腦炎或心臟發炎，或是肺炎。但是除非重症，如果只是流感或季節性感冒輕症者，痊癒之後幾乎都不會有後遺症。

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但是，新冠肺炎主要攻擊下呼吸道的細支氣管及肺泡。除非是體質超強，完全無症狀，否則只要出現下呼吸道症狀，例如：咳嗽、咳痰、呼吸困難、喘等狀況，即使痊癒，仍可能留存程度不一的後遺症，例如肺纖維化，也就是肺部組織受傷之後的結痂，會阻礙肺部的換氣功能。

根據香港醫院管理局的小型研究，首批康復的12人中，有2到3人的肺活量，下降20%至30%。王士豪表示，政府強勢限制民眾旅遊，雖然讓民眾感覺不方便，但若感染新冠肺炎，恐怕有不小比例的病人無法全身而退，感染者可能必須帶著後遺症過活，無法船過水無痕。姑且不論可能害人，新冠肺炎這疾病本身就會害己，他也呼籲在這時想出國的人，真的要深思。

▲全世界新冠肺炎疫情爆發的大都市，幾乎是航空業的主要轉機點。（圖／柏林洪堡大學 Humboldt University of Berlin）