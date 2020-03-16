新增6例都是堅持出國玩　醫嗆爆案54：去一個不夠，有去第二個？

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）15日一次新增6例確診，其中第54例是一名30多歲的年輕人，在疫情期間仍出國旅遊。麻醉科醫師邱豑慶在個人臉書粉絲專頁PO文表示，新增的幾例大部分都是堅持出國玩的，「大家可以共體時艱，不要再出國了嗎？」

▲15日新增的6例確診都屬於境外移入感染。（圖／記者黃國霖攝）

邱豑慶15日在臉書粉專「麻的法課邱豑慶醫師」PO文談論確診的案54，他無奈表示，泰國、北海道早就已經提升旅遊警示，這位30多歲的年輕人還執意要去，「去一個不夠，你有去第二個嗎？」防疫期間可能有人會覺得機票、飯店便宜，不妨衝一波，或者抱持中鏢後回台有健保可用的僥倖心態，但這些都是不好的觀念，「新增的幾例大部分都是堅持出國玩的，大家可以共體時艱，不要再出國了嗎？」

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邱豑慶文末也不忘提醒民眾，新冠肺炎和流感不一樣，感染後有可會留下永久性的傷害，大家還是多注意一點比較好。其他網友看完文章也紛紛留言酸諷，「這段期間還去警示區玩真的沒道德」、「自費治療，再加鎖健保卡幾年的處分好了」、「浪費醫療資源，麻煩自行負擔全數費用好嗎」。

▲機場檢疫人員。（圖／ETtoday攝影中心攝）

也有幾名護理師在臉書社團「爆怨公社」PO文感嘆，日前公布禁止醫護人員出國，民眾返台時卻帶病回來，「我知道外面危險不用禁我也不會去，但為了省旅費還是拚命往外跑的，就要醫護人員來承擔照護……到底？」

原PO認為醫護人員的付出被糟蹋，氣得狂酸，「拜託出國玩染病的不准用健保，全都自費住院啦！愛玩就自己承擔，全台灣人民都要幫你出錢，讓你玩回來還爽治療。」而這篇PO文短短5小時就獲得4200多名網友按讚留言，可見大多數人都認同防疫期間不該存有僥倖心態，「贊同」、「拜託回國就不要外出」、「做好自主管理很難嗎」。

▼各國旅遊疫情建議等級。（圖／指揮中心提供）