北部男高中生確診！學校急啟動防疫戰　禁止「師生跑班」

▲個案學校禁止師生跑班。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

北部一名男高中生和家人遊希臘回國確診，個案學校該生的班上今（15）起全班停課14天，同時啟動防疫機制採取線上教學。教育部也規定學校必須配合4點作業，更禁止其他師生跑班。

教育部表示，已請地方政府及學校依「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準、疫情調查結果及指揮中心指示停課。也請個案學校配合衛生單位疫情調查作業，將學生所有活動、上課紀錄及接觸資料，全面提供疫情調查使用，教育部則將全力支持學校緊急戰備防疫物資。

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國教署署長彭富源指出，該班即刻起全班停課，相關補課學習部份，先前都有演練，接下來會透過線上進行。至於導師部份，會先了解學生在教室的位置，是否和所有授課老師有其他互動等情況，調查後會向指揮中心回報，再統一宣布。另外，將要求學校加強消毒，也禁止師生跑班。

▲中央流行疫情指揮中心宣布男高中到希臘旅遊返台確診。（圖／記者徐斌慎攝）



教育部說明，也請學校配合以下4點事項：

1、倘個案學校師生接獲衛生單位通知，應依據通知書中的規定留在家中（或衛生局指定範圍內），禁止外出，並於隔離期間，每日早/晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及健康狀況，主動通報地方衛生局/所。

2、請個案學校暫停各項大型活動，如班際活動、社團活動、運動會等，並取消以跑班方式授課。

3、有關停課後之補課機制，得線上補課，亦得於停課結束後，於第8節、假日或暑期補課。

4、停課後學生接獲居家隔離或自主健康管理通知，依規定不計請假日數。該校學生倘因應疫情在家自主學習，將請學校予以協助。

該校方15日下午開始進行消毒作業，並公告防疫期間不停課。而教育部表示該停課班級即起停課14天，啟動防疫機制採取線上教學。而教育局官員15日晚間也到校了解該生活動及接觸史，將會把師生接觸名單整理後送指揮中心。