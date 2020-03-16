大馬路鋼絲索命！她騎車回家「瞬間割喉」噴血慘死…路人走近一看全嚇傻

▲大馬路鋼繩索命。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河北省驚傳一起鋼絲繩索命的慘案。53歲的王志雲死了，倒在了村口防疫卡點的鋼絲繩下，她是河北省衡水市景縣龍華鎮岳王莊村的一位農民， 3月12日早上騎著電動三輪車出門，沒想到，上午11時30分許卻被橫在路口的一根鋼絲繩割喉慘死。

據《紅星新聞》報導，當天，她先到龍華鎮集市上賣菜，後又到隔壁青蘭鄉集市上賣，上午11時30分許，在離家三、四里的青蘭鄉孫德廂村村口，被橫在路口的一根鋼絲繩攔下，並慘死。

沒人知道她為何進入孫德廂村，或許只是為了抄近道回家。但孫德廂村的劉姓村支書稱，村子的另一出口在去年10月份就已封死，王志雲出事的地點是進出村裡的唯一道路，但不可否認的是，她死於這條鋼絲繩下。

「國家並沒有明文規定用什麼封村，也沒有規定不能用鋼絲繩，」劉姓村支書表示，正月初二接到上級要求防控疫情的通知後，他們便開始封村閉戶，並設置了防控卡點，「鋼絲繩一頭拴在樹上，另一頭用鎖鎖住，離地1公尺左右，鋼絲繩上系了一塊綢子和一件毛衣，並掛了一塊寫著『禁止外來人員入村』的警示牌。」

「主要是嚴防本村人口進出，比如說咱們村的人要出去，先要登記，同意後再給你開鎖，外來人員也一樣」，劉姓村支書說。

「事發當時，我們村值班人員騎著自行車巡查村裡時，看到她（王志雲）騎著三輪車過來，就朝她揮手讓她停下，不知道沒看見還是怎麼的，她直接開過來了，緊接著就出事了，」他回憶，事發後值班人員通知了自己和村主任，到現場發現王志雲倒在了駕駛座上，於是趕緊撥打了110和120，「醫護人員把人從駕駛座上抬下來一看，人已經沒了。」

當天12時30分許，岳王莊村的村幹部和王志雲親屬先後接到王志雲出事的消息。王志雲的一名親屬稱，「脖子上有鋼絲繩的印記，頭部有血。」死者的弟弟也表示，姊姊的死亡讓這個家庭飽受打擊，「她大女兒去年畢業，剛參加工作，人在武漢回不了家，我們也沒有告訴她，小兒子今年16歲，還在上高中」。

▲她留下兩個孩子。（圖／翻攝自紅星新聞）

岳王莊村劉姓村支書透露，岳王莊村也實施了封閉式管理，但路障卡點使用的是紅色條幅，「醒目一些。」他還表示，14日上午在青蘭鄉鎮政府，死者家屬和孫德廂村方面就賠償事宜進行了協商，「孫德廂村提出賠償18萬人民幣（約新台幣78萬元），但死者家屬沒有同意。」

「這不光關乎賠償的問題，我們更想追責，」弟弟氣憤表示，孫德廂村私設路障，在路兩邊一人高位置拉鋼絲繩，沒人值班，有重大安全隱患不及時撤除，致使王志雲死亡，應該依法追究孫德廂村方面相應責任。

一段現場影片顯示，孫德廂村設置的鋼絲繩路障距值班地點約有200公尺左右。劉姓村支書則稱，目前還未接到解除封閉式管理的通知，至於擔責方面，還要等待警方的認定結果。

2月6日，衡水市發佈通告稱，所有社區（村莊）一律實行封閉式管理，社區（村莊）原則上只保留一個進出通道，所有進出社區（村莊）人員必須全部戴口罩，對不戴口罩進入人員進行提醒勸返，社區（村莊）人員進出一律測溫。

大陸農業農村部辦公廳、國家發展改革委辦公廳、交通運輸部辦公廳2月15日聯合印發《關於解決當前實際困難加快養殖業復工復產的緊急通知》中表示，對一些縣、鄉、村封村封路、一概勸返等不恰當做法，要堅決予以糾正。

通知下發後，貴州、江西、湖南等地陸續取消封村封路。不過，2月26日，衡水市疫情防控指揮部再次通告要求所有社區（村莊）繼續實行封閉式管理。

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