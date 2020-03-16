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賣完菜騎三輪車撞上「封村鋼索」　回家女攤販脖留印記死在駕駛座

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賣完菜騎三輪車回家！路口防疫點一根鋼索奪命　女攤販死在駕駛座。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲死者一名親屬稱，「脖子上有鋼絲繩的印記，頭部有血。」（圖／翻攝《紅星新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸防止新冠肺炎疫情，許多地區都封城、封村。河北省衡水市景縣龍華鎮一名53歲王姓女農民賣完菜回家時，被橫在路口防疫點的一根鋼索奪命，倒在駕駛座上，留下一雙兒女。家屬認為，官方私設路障，在路兩邊一人高位置拉鋼絲繩，沒人值班，重大安全隱患不及時撤除，才導致人死亡。

《紅星新聞》報導，王志雲是嶽王莊村的一位農民，家裡種著十多畝地；12日早上，她騎著電動三輪車，先到龍華鎮集市上賣菜，後又到隔壁青蘭鄉集市上賣；上午11時30分許，在離家近2公里的青蘭鄉孫德廂村村口，橫在路口的一根鋼絲繩將她攔下，並導致她死亡。

沒人知道死者為何進入孫德廂村，或許只是為了抄近道回家。但孫德廂村的村支書劉某某稱，村子的另一出口在去年10月份就已封死，死者出事的地點是進出村里的唯一道路。

「國家並沒有明文規定用什麼封村，也沒有規定不能用鋼絲繩」，劉某某告訴記者，正月初二接到上級要求防控疫情的通知後，他們便開始封村閉戶，並設置了防控卡點，「鋼絲繩一頭拴在樹上，另一頭用鎖鎖住，離地一米多高。鋼絲繩上繫了一塊綢子和一件毛衣，並掛了一塊寫著『禁止外來人員入村』的警示牌。」

▼死者賣完菜騎三輪車回家，未料遭鋼索奪命。（圖／翻攝《紅星新聞》）

賣完菜騎三輪車回家！路口防疫點一根鋼索奪命　女攤販死在駕駛座。（圖／翻攝《紅星新聞》）

劉某某說，「主要是嚴防本村人口進出，比如說咱們村的人要出去，先要登記，同意後再給你開鎖，外來人員也一樣。」劉表示，事發當時，「我們村值班人員騎著自行車巡查村里時，看到她（王志雲）騎著三輪車過來，就朝她揮手讓她停下，不知道沒看見還是怎麼的，她直接開過來了，緊接著就出事了。」

劉某某回憶道，事發後值班人員通知了自己和村主任，到現場發現王志雲倒在駕駛座上，於是趕緊撥打了110和120，「醫護人員把人從駕駛座上抬下來一看，人已經沒了。」記者試圖聯繫該值班人員，劉稱沒有該村民的電話。

當天12時30分許，岳王莊村的村幹部和王志雲親屬先後接到出事的消息。死者一名親屬稱，「脖子上有鋼絲繩的印記，頭部有血。」她的弟弟指出，姊姊死亡讓這個家庭飽受打擊，「她大女兒去年畢業，剛參加工作，人在武漢回不了家，我們也沒有告訴她。小兒子今年16歲，還在上高中。」

▼鋼索上只掛了一塊布和寫著「危」字看板。（圖／翻攝《紅星新聞》）

賣完菜騎三輪車回家！路口防疫點一根鋼索奪命　女攤販死在駕駛座。（圖／翻攝《紅星新聞》）

岳王莊村村支書劉先生指出，岳王莊村也實施了封閉式管理，但路障卡點使用的是紅色條幅，醒目一些。據其稱，14日上午在青蘭鄉鎮政府，死者家屬和孫德廂村方面就賠償事宜進行了協商，孫德廂村提出賠償人民幣18萬元、約新台幣78萬元，但對方沒有同意。

「這不光關乎賠償的問題，我們更想追責」，死者弟弟說，他們質疑孫德廂村私設路障，在路兩邊一人高位置拉鋼絲繩，沒人值班，重大安全隱患不及時撤除，致使姊姊死亡，應該依法追究孫德廂村方面相應責任。

一段現場影片顯示，孫德廂村設置的鋼絲繩路障，距值班地點約有200公尺左右。劉某某則稱，目前還未接到解除封閉式管理的通知，至於擔責方面，還要等待警方的認定結果。記者就此致電青蘭鄉派出所，但未獲回應。

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