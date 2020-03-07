快訊／台南工地意外　工人高處墜落「後腦刺穿」生命垂危

▲台南市安南區1處建築工地，發生楊姓工人自約3米高處墜落，後腦有穿刺傷，生命垂危，全案由市警三分局調處理中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區府安路6段與樂活路交叉口1處建築工地，7日上午11時14分許，發生1名年約54歲楊姓工人，自約3米高處墜落，後腦有穿刺傷，意識昏迷瞳孔放大，台南市消防局馬上出動護車前往救援，並送永康奇美醫院急救，生命垂危，全案詳細肇事原因及相關責任，正由市警三分局調處理中。

台南市消防局119勤務中心，於7日上午11時14分許據報，位於安南區府安路6段與樂活路交叉口1處建築工地，發生1名員工自約3米處墜落受傷，該名54歲楊姓男子，後腦有穿刺傷，意識模糊。

119馬上派遣安南、.安平消防月防與救護人車前往搶救，消防人員到場後發現，現場空間狹窄，搬運不易，工地人員徵調吊車，消防局再增派和緯消分隊救生人員前往支援，利用繩索將該名傷者吊掛上來，但楊男已呈現昏迷瞳孔放大現象，馬上由安平分隊護車永康奇美醫院急救，目前住院由醫療團隊全力急救中，有生命危險。

台南市警三分局據報，派員前往現場勘查蒐證，初步調查疑該名工人不慎墜落受穿刺受傷，惟全案詳細肇事原因及相關責任，正由市警三分局調處理。另本案也通報台南市政府勞工局派員查處是否涉及違反工安法規中。

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