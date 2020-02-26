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100秒連轟6槍1死1垂危！台南勇警踹倒冷血殺手機車...口袋驚見索命魔器

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記者林悅／台南報導

台南市將軍槍擊命案，造成1死1重傷，兇嫌金姓男子逃亡5天後，在25日晚上7時多在台南市佳里區新生路1家牛肉麵店前，被專案小組幹員佳里分局偵查佐蘇俊棋踹倒其機車，奮勇上前壓制逮捕，警方從其右褲口袋起獲1把金牛座改槍手槍、子彈共6發，全案偵訊後依殺人、槍砲罪嫌送辦。

▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金姓男子，逃亡5天後，在台南市佳里區新生路1家牛肉麵店前落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金姓男子，逃亡5天後，在台南市佳里區新生路1家牛肉麵店前落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市將軍區青鯤鯓漁村2月21日驚傳槍擊命案，53歲屋主姚姓男子與43歲郭女在內時，兇嫌54歲金姓男子搭白牌車到場，金嫌先請白牌車在外面等，獨自進屋內行兇，而後離開搭車離去。姚男頭部及胸部等中3槍當場失去生命跡象，郭女頭、肩、腹中3槍，經送醫緊急開刀昏迷指數2，生命垂危。

▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金姓男子，逃亡5天後，在台南市佳里區新生路1家牛肉麵店前落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，死者姚男與郭女疑為男女朋友關係，郭女在佳里區經營3家檳榔攤，郭女常到姚男位於將軍區鯤鯓里的住處，而作案兇嫌「大頭輝」金姓男子，是姚男2、30年的老友。

▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金姓男子，逃亡5天後，在台南市佳里區新生路1家牛肉麵店前落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，原本多年前經營檳榔攤生意的郭女是金嫌的女朋友，因姚男生意上需要，金嫌還特地介紹郭女給姚認識，3人彼此都算相當熟識；後來金嫌因案入獄服刑，與郭女感情日漸淡薄，加上生意需要，郭女與姚男走得越來越近。
金嫌疑因病最近才假釋出獄就醫，日前遇上地方廟宇建醮，金嫌為了參加活動方便，時常將車停在郭女檳榔攤前方阻擋出入，郭女為停車與金嫌發生糾紛，並向姚男抱怨，姚男因挺郭女引起金嫌極度不滿，認為姚男與他是多年老友，怎會不挺他反而挺郭女？疑因此引起金嫌殺機。

▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金姓男子，逃亡5天後，在台南市佳里區新生路1家牛肉麵店前落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

21日下午3時金嫌搭白牌車到現場，交代司機等他，金嫌獨自下車後走進姚男屋內，怒罵郭女「有錢了不起」，即持手槍朝郭女頭部開槍，當時坐在客廳椅子泡茶的姚男疑力護郭女，也被金嫌開槍擊斃，金嫌逞兇後隨即搭車離去，且疑憤恨難消，逞兇後還到檳榔攤砸店，再逃離。

▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金姓男子，逃亡5天後，在台南市佳里區新生路1家牛肉麵店前落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長周幼偉指揮市刑大成立聯合專案小組，動員刑大、學甲、佳里等分局偵查隊，會同刑事局全力布線追緝金嫌，聯合專案小組依據周幼偉局長專案會議情資整合提示，並從犯嫌地緣關係及交往狀況分析，於犯嫌可能出沒地點布下天羅地網進行查緝行動。

▲台南市長黃偉哲，前往學甲分局頒將表揚破案有功員警。（圖／記者林悅翻攝）

▲佳里分局偵查佐蘇俊棋（左二），機警迅速反應，金嫌來不及動槍就落網，英勇作為可說是首功。

25日傍晚，佳里分局偵查佐蘇俊棋執行專案勤務時，眼尖發現疑似殺人犯嫌金嫌騎乘1部機車出現在佳里區下營里，立即通報攔截圍捕並尾隨犯嫌，由於金嫌身上有槍械，有高度危險性，蘇員自後尾隨跟監，經確認目標是金嫌無誤後即伺機逮捕，到晚上7時16分，金嫌騎乘機車到佳里區新生路263號1家牛肉麵店前，金嫌車速減緩，偵查佐蘇俊棋見機不可失，馬上衝上前踹倒金嫌人車，金嫌被突來舉動嚇到，人倒地還沒有回神，就被蘇員壓制逮捕，其他幹員也馬上上前協助壓制，警方從金嫌右褲口袋內，起獲1把金牛座改造手槍（彈匣1個內含5顆子彈），褲袋內起1顆子彈。

▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金姓男子，逃亡5天後，在台南市佳里區新生路1家牛肉麵店前落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金姓男子，逃亡5天後，在台南市佳里區新生路1家牛肉麵店前落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

幸好蘇員機警迅速反應，金嫌來不及動槍就落網，否則一旦發生戰，可能會對來往人車或民眾造成生命危險，蘇員英勇作為可說是首功。警方不費一槍一彈即緝獲金嫌，隨後由市刑大等聯合專案小組人員將金嫌帶回偵訊調查，並追緝槍枝來源，全案偵訊後依殺人、槍砲等罪嫌送辦。

▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金姓男子，逃亡5天後，在台南市佳里區新生路1家牛肉麵店前落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金姓男子，逃亡5天後，在台南市佳里區新生路1家牛肉麵店前落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警方在現場起獲金牛座改造手槍及子彈。

▲台南市長黃偉哲，前往學甲分局頒將表揚破案有功員警。（圖／記者林悅翻攝）▲台南市長黃偉哲，前往學甲分局頒將表揚破案有功員警。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲，前往學甲分局頒將表揚破案有功員警。（圖／記者林悅翻攝）

台南市長黃偉哲獲悉破案，於26日上午9時30分到學甲分局表揚破案有功員警，並表示，將軍區青鯤鯓村民風淳樸，發生重大槍擊案件震驚社會，歹徒行徑囂張，泯滅人性，造成當地民眾恐慌，案發後在台南市警局及刑事局等單位合力偵辦下，日以夜繼跟監埋伏急調閱路口監視器，迅速掌握金嫌行蹤，查緝到案起獲作案槍枝，適時消弭民眾不安，對穩定府城治安有卓越貢獻，對員警表現表示肯定與嘉許。

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