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新北板橋「居仁巷」2星期發生2慘案！死者都是女性…皆在睡夢中被殺

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記者陳雕文／新北報導

新北市板橋「居仁巷」在上星期五（21）發生「丈夫持水果刀猛插老婆胸口致死」的慘劇，沒想到28日同一條巷子裡又出現「逆子徒手打死母親」的案件，2案發生地距離近、死者都是女性，且皆在睡夢中慘遭不測，恐怖巧合令人不寒而慄…海山警方也決定擇日到附近的土地公廟拜拜，希望能減少悲劇的發生。

▲▼居仁巷連2星期發生命案。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲居仁巷21日傳出一名女子在睡夢中遭丈夫持水果刀猛插胸口致死，警方拉起封鎖線。（圖／記者陳雕文翻攝）

本月20日晚間，一名住在居仁巷的婦人跟兒子通電話，約好隔天見面，之後跟丈夫起了口角，等到她睡著後，丈夫竟持水果刀朝她的胸口狂砍，導致其噴血慘死在臥室床上，到了21日上午9點多，兒子回到家，驚見母親全身是血，父親站在一旁顫抖說，「我殺了你媽…」，兒子大叫，「為什麼要殺媽媽！」隨後急忙報案。

▲▼居仁巷連2星期發生命案。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲悲劇才過了一星期，同巷子裡又有逆子將母親活活打死的慘劇。（圖／記者陳雕文翻攝）

到了28日凌晨，住在居仁巷的一名擔任送貨員的男子，一拳一拳攻擊睡夢中的母親頭部，直到她斷氣！事後逆子回過神來，自行報警說「我打死了我媽」；男子到案後辯稱妖魔纏身，一直聽到「打死母親讓她好超生」的聲音，讓他受不了，為了消除腦中的聲音，最後竟真的對無辜母親痛下毒手，回過神來才知道自己犯下大錯，急忙對已成屍體的母親按壓CPR並報案，一切都已經來不及。

▲▼犯嫌移送。（圖／記者陳雕文攝）

▲弒母的逆子被警方帶進偵查隊訊問。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，2案發生地只距離不到300公尺、兇嫌都罹患重度憂鬱症等精神疾病、死者都是無辜女性，且皆在睡夢中慘遭殺害，種種巧合引起街坊議論紛紛，連警方都感到不可思議說，「儘管2案件的案情都很明確，但種種巧合還是讓人不安，會擇日到附近的土地公廟參拜，祈禱悲劇別再發生」

我沒有遲到，是時間遲到了！

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