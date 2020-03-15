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新增6例全是「境外移入」　醫求：暫時不要再出國了！拜託！

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

中央疫情指揮中心15日下午公布最新確診新冠肺炎案例，台灣又增加6起「境外移入」的案例。對此，具醫師背景的民進黨前立委林靜儀在臉書呼籲，「暫時不要再出國了！拜託！」

中央流行疫情指揮中心表示，新增6例都是境外移入，（案54-59），分別有泰國、日本、埃及、土耳其、西班牙和希臘等國外旅遊史。由於近日新增的都是境外移入，指揮官陳時中也直說「到國外去過，我覺得不如在台灣過，台灣相對的安全很多。」

在新增案例中，有一名是北部高中生（案59），1月與家人同遊希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛情形、13日因咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀就醫，目前已掌握相關接觸者16人，但因為該案例課外活動多，所以未來匡列者也會越來越多。

陳時中在記者會上表示，「生活總是要過，但是到國外去過，我覺得不如在台灣過，台灣相對的安全很多！」他也強調，「非必要的出國還是要避免，這段時間大家就忍一忍啦！」

其實林靜宜先前就曾在臉書呼籲，最近這陣子的新冠肺炎病例主要是境外移入了，呼籲民眾能不出國就不要出國，或者有外國朋友要來台灣，請他們暫時延後計畫，如果有親友或自己真的此時非得出境入境不行，該配合居家檢疫的就配合，其他沒有被規範到的，也自己進行自主健康管理。

沒想到，又傳出新的境外移入確診，林靜儀立刻在臉書發文拜託大家，「暫時不要再出國了」；此外，也有不少網友留言表示認同，「醫療資源真的很有限，醫護人員真的很珍貴，君子 請自重」、「出國旅遊回國確診的請自費」、「拜託沒有用啊！要禁止才有用啊！」

▲台灣新冠肺炎案例圖。( 圖／曾梓倩製）

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