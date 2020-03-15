歐洲返台入境得居家檢疫14天　華航、長榮爭取「機組員免責」

▲3月17日起，自歐洲申根國家及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（含轉機），返台民眾需居家檢疫14天。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱、趙于婷／台北報導

因應新冠病毒（COVlD-19）疫情在歐洲爆發，中央流行疫情指揮中心宣布，自3月14日14時起，尚未登機離開歐洲27國或杜拜之旅客，入境台灣後須居家檢疫14天。不過，礙於人事成本過高問題，中華航空及長榮航空已訂定相關計劃，希望能透過特別管理辦法，讓機組員免受14天約束。

由於從歐洲返台即起皆須居家檢疫14天，目前航空公司在區域航線部分，幾乎都改當日來回，不入境當地，但歐洲航點因飛時長，一定得讓機組員在當地休息一天以上，若受限於14天規範，會影響機組員人力調度，也會讓成本過高。

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▲華航、長榮3月16日以後，往返歐洲航班將會陸續異動。（圖／記者黃克翔攝）

華航表示，關於歐洲組員派遣，華航已訂定相關安全防疫計劃，惟目前刻正與疾管署和民航局協商中。長榮則說，現在已研擬相關的規劃，明日會正式向疾管署及民航局提出。

據了解，航空公司初步規劃透過限制機組員在外站的行動，例如約束旅館住宿條件、交通用車、行動約束等，希望能讓機組員免受14天居家檢疫限制。

對此，民航局表示，目前案子還沒送進來，等後續案子送進來後，會研議討論。指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，已請交通部研擬配套和管理措施，收到後指揮中心會進行討論評估。

▲歐洲疫情急速攀升，自歐洲27國、杜拜返國者，台灣時間3月14日14時起，已登機者加強自主健康管理，尚未登機者列入居家檢疫14天。（圖／達志影像／美聯社）

華航也表示，在3月15日以前，往返歐洲航班維持正常飛航，未來將依市場旅運需求，機動調整歐洲航班；另外會配合中央疫情指揮中心規範，自歐洲返台之空勤組員需居家檢疫14天。

長榮則指出，3月15日之前往返歐洲航班維持正常飛航，但依疫情指揮中心之規範，自歐洲返回之空勤組員因需要居家隔離14天，將依組員調度之情況以及市場需求，3月16日以後往返歐洲之航班將會陸續異動。

中央流行疫情指揮中心14日宣布，考量申根區域國家人員流動密切，除原已列第三級之義大利外，3月17日起將其他歐洲申根國家（法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登）及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（杜拜含轉機）旅遊疫情建議提升至第三級：警告（Warning），避免至當地所有非必要旅遊。

▲0314旅遊疫情建議。（圖／衛福部提供）

指揮中心表示，於台灣時間3月14日14時起，已登機者加強自主健康管理，尚未登機者列入居家檢疫14天。3月17日凌晨起，外國旅客居家檢疫者無住所可至集中檢疫所付費居住。