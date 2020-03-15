4歲童燒到40度！父母怕疫情不敢帶去醫院…最後確診「嚴重肺炎」

▲4歲童發燒到40.5度，家長害怕疫情不敢帶去醫院，最後確診嚴重肺炎。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情正在全球流行，不少父母都感到緊張，不敢帶小孩去醫院。不過，近日大陸青島有名4歲男童發燒，家長因為害怕疫情，不敢帶去醫院看診，沒想到體溫不斷升高，最後燒到40.5度，就醫後確診「雙側嚴重肺炎」。

綜合陸媒報導，這起事件發生在春節前後，4歲童當時沒有外出，就在家玩耍，結果突然出現咳嗽、發燒等症狀，讓家長感到相當擔心。當時父母認為，孩子不小心感冒，因此連續讓孩子吃退燒藥，孩子的體溫恢復正常，讓他們鬆了一口氣。

不過，過了沒多久，孩子的體溫又往上升，燒到40.5度，且出現陣發性連咳、有痰咳不出、咳嗽伴隨嘔吐等症狀，讓他們相當緊張。儘管感到害怕，但他們更怕孩子到醫院會感染新冠肺炎，因此選擇待在家「自診」，讓孩子吃成藥治療。

▲醫師正在為男童進行治療。（圖／翻攝《今日頭條》）

過了幾天，孩子的病情又再加重，他們才感到不對，立刻帶去青島市的婦兒醫院看診。醫生接獲病例，立刻安排流行病學調查，幸好不是罹患新冠肺炎。

不過，孩子的情況也不太樂觀。醫生指出，孩子患有肺炎，合併胸腔積液，已經發展成雙側嚴重肺炎，立刻給出抗感染的藥物。

呼吸科主治醫師隨後進行纖維支氣管鏡檢查，發現孩子的支氣管分支有大量的黃白色痰液附著，因此立刻進行支氣管肺泡灌洗，將分泌物清除，成功將孩子治癒。

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