　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

4歲童燒到40度！父母怕疫情不敢帶去醫院…最後確診「嚴重肺炎」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

弟弟,幼兒園,小孩,孩子（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲4歲童發燒到40.5度，家長害怕疫情不敢帶去醫院，最後確診嚴重肺炎。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情正在全球流行，不少父母都感到緊張，不敢帶小孩去醫院。不過，近日大陸青島有名4歲男童發燒，家長因為害怕疫情，不敢帶去醫院看診，沒想到體溫不斷升高，最後燒到40.5度，就醫後確診「雙側嚴重肺炎」。

綜合陸媒報導，這起事件發生在春節前後，4歲童當時沒有外出，就在家玩耍，結果突然出現咳嗽、發燒等症狀，讓家長感到相當擔心。當時父母認為，孩子不小心感冒，因此連續讓孩子吃退燒藥，孩子的體溫恢復正常，讓他們鬆了一口氣。

不過，過了沒多久，孩子的體溫又往上升，燒到40.5度，且出現陣發性連咳、有痰咳不出、咳嗽伴隨嘔吐等症狀，讓他們相當緊張。儘管感到害怕，但他們更怕孩子到醫院會感染新冠肺炎，因此選擇待在家「自診」，讓孩子吃成藥治療。

▲發燒。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲醫師正在為男童進行治療。（圖／翻攝《今日頭條》）

過了幾天，孩子的病情又再加重，他們才感到不對，立刻帶去青島市的婦兒醫院看診。醫生接獲病例，立刻安排流行病學調查，幸好不是罹患新冠肺炎。

不過，孩子的情況也不太樂觀。醫生指出，孩子患有肺炎，合併胸腔積液，已經發展成雙側嚴重肺炎，立刻給出抗感染的藥物。

呼吸科主治醫師隨後進行纖維支氣管鏡檢查，發現孩子的支氣管分支有大量的黃白色痰液附著，因此立刻進行支氣管肺泡灌洗，將分泌物清除，成功將孩子治癒。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
男騙出國玩確診「同事遭隔離」　三級示警國旅遊懲處公布時間曝
4歲童燒到40度！父母怕疫情不敢帶去醫院　最後確診嚴重肺炎
堅持前往「第三級警告」國家　返台恐無法領防疫千元補償
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

4歲童燒到40度！父母怕疫情不敢帶去醫院…最後確診「嚴重肺炎」

第二架包機返台「兩岸關係有轉機？」　中評社：需要綠營停止反中操作

武漢高中妹困家40天！感嘆「病毒好近」　真情告白：我們的心在一起

搶註冊抗疫英雄商標　鐘南山、吹哨人差點淪為「商人斂財工具」

大陸第一兇墓曝光！暗藏「7米斷崖流沙」　80盜墓賊慘死其中

影／ 員工滅火竟「用嘴吹」　害火勢燒全工廠19死…不拿旁邊滅火器

北京防疫高規格！　「上班穿哈利波特透明罩、吃飯用公筷母匙」

疫情躲在家「吃太胖玉鐲卡住」　阿姨「手快痛死」求消防隊鋸開

境外返京旅客「強制14天集中隔離」　食宿費自理約2.8萬台幣

查清楚「病毒從哪裡來！」　習近平：用AI、大數據溯源

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

譚德塞大讚日本「防疫做得好」 竟是安倍海捐47億給WHO...

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

4歲童燒到40度！父母怕疫情不敢帶去醫院…最後確診「嚴重肺炎」

第二架包機返台「兩岸關係有轉機？」　中評社：需要綠營停止反中操作

武漢高中妹困家40天！感嘆「病毒好近」　真情告白：我們的心在一起

搶註冊抗疫英雄商標　鐘南山、吹哨人差點淪為「商人斂財工具」

大陸第一兇墓曝光！暗藏「7米斷崖流沙」　80盜墓賊慘死其中

影／ 員工滅火竟「用嘴吹」　害火勢燒全工廠19死…不拿旁邊滅火器

北京防疫高規格！　「上班穿哈利波特透明罩、吃飯用公筷母匙」

疫情躲在家「吃太胖玉鐲卡住」　阿姨「手快痛死」求消防隊鋸開

境外返京旅客「強制14天集中隔離」　食宿費自理約2.8萬台幣

查清楚「病毒從哪裡來！」　習近平：用AI、大數據溯源

新店直播主殺人「老母崩潰」　哭喊「心裡在淌血」：想到靈堂上香

全英賽／周天成不敵安賽龍無緣首冠　奪亞軍仍創台灣男單第一人

女版小布會長多正？野生裘莉小女兒被捕獲　神仙顏值網看跪：爸爸神基因

歐洲返台入境得居家檢疫14天　華航、長榮爭取「機組員免責」

放屁分這6種！炸出「危險級毒屁」原因曝光　專家警告：千萬不要憋

新店隨機殺人供稱「國中開始有精神問題」　謝祖武怒：法官你們怎麼看？

掃超音波「翻肚熟睡」　小黑貴客自在仰躺…萌翻森寵獸醫師

12星座脫單秘技曝！　牡羊獅子「減肥有望增加桃花」唐綺陽：讓自己條件好起來

不斷更新／伊朗新增113人死亡「創單日新高」　西班牙1天暴增2千人確診

陳其邁專訪／提前部署決策還原　「防疫是從政生涯目前最重要的事」

大陸熱門新聞

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

國一男5樓墜下　爺爺救人當場慘死

4歲童燒到40度！確診「嚴重肺炎」

武漢市旁神奇小村0確診！女書記揭密

連收妻23封信　確診男發現上面編號：我猜老婆出事了

大陸第一兇墓曝光！80盜墓賊慘死

8天去4個國家玩！男子確診新冠肺炎

疫情衝擊..養蜂人血淚告白　蜜蜂若死絕「世界將走向滅亡」

返國隱瞞旅史！陸反制：醫療費自行負擔

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

女童高燒！醫驚見「左肺淹滿膿液」

妹2週獻身17次！驚覺男友開國產車怒分　

瑞典不檢測疑似患者　陸官媒：向病毒投降

滅火竟「用嘴吹」　害火勢燒全工廠19死

更多熱門

相關新聞

一張圖看懂　哪國入境要居家檢疫

一張圖看懂　哪國入境要居家檢疫

新冠肺炎（COVID-19）疫情越來越嚴重。中央流行疫情指揮中心14日表示，考量申根區國家人員流動密切，除原列第三級的義大利之外，17日起將其他歐洲申根國家、英國、愛爾蘭及杜拜，提升旅遊疫情建議至第三級警告，從第三級警告國家回到台灣的民眾，必須居家檢疫14天。

武漢高中妹困家40天！765字告白：我們的心在一起

武漢高中妹困家40天！765字告白：我們的心在一起

指揮中心開會7組合曝　陳時中鬆口了

指揮中心開會7組合曝　陳時中鬆口了

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

男高中生確診「個案學校急需防疫物資」！

男高中生確診「個案學校急需防疫物資」！

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19發燒肺炎雙側肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

機票很便宜！回來確診全公司GG了

即／義大利市長感染新冠肺炎病逝

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

北部男高中生和家人遊希臘回國確診

新店直播主捅死人哭了！嗆北檢「太誇張」

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

新增6境外移入！　新冠肺炎累計59例

雷／《梨泰院》衝擊結尾觀眾傻爆眼

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

新竹縣出現首例新冠肺炎　患者前往歐洲出差

嬤「狂囤2百片藥」！價值2萬全報銷…藥師含淚：健保怎麼撐？

更多

最夯影音

更多
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察
牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面