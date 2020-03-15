外商男騙出國玩確診「害同事遭隔離」　指揮中心：三級示警國旅遊懲處最快明公布

▲指揮中心15日宣布，民眾若到第三級疫情嚴重國家旅行，會研擬相關辦法應對。（圖／記者黃國霖攝）

記者柯振中／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指出，若有民眾執意前往第三級疫情嚴重國家旅行，指揮中心會研擬相關辦法應對，詳情最快明天公布。而近日有名PTT網友爆料，有個個案隱瞞旅遊史，結果確診新冠肺炎，害全公司都要自主管理，無法外出工作，引起許多撻伐。

這名個案在外商公司上班，出國旅遊前，身邊的同事一直勸告他，很危險，但他認為機票便宜，執意出國玩，還欺騙同事「只是在國內旅遊」，沒想到最後回國確診新冠肺炎，影響公司運作。

請繼續往下閱讀...

這起案例引起網友撻伐。不少人洗版怒罵，認為這種同事根本是「豬隊友」。不過，依據衛福部公布的資料來看，無法進行比對，這項消息是否屬實，無法進一步驗證。

▲莊人祥受訪時說，相關辦法最快明天公布。（圖／記者徐斌慎攝）

而針對類似情況，指揮中心15日其實也有公布相關辦法。從新冠肺炎爆發後，指揮中心陸續針對中國大陸、韓國、伊朗、義大利等32國列出第三級警告，希望民眾「非必要避免前往當地」，若有民眾執意前往，也會有相關辦法來辦理。

社區防疫組副組長莊人祥指出，若要去第三級疫情嚴重國家，必須提出正當理由，例如公司指派商務、公務行程等，若以旅遊的名義去，則不允許，因為第三級旅遊疫情建議可以退費，目前仍在擬定相關辦法，最快明天（16日）能夠公布。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～