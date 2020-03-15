台灣新冠肺炎累計59例「32例境外移入」　一張圖看清感染地分布！

▲境外移入個案感染地分佈圖。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布6例新確診的境外移入，目前全台新冠肺炎累計59例，其中27例是本土、32例是境外移入。指揮中心今也提供「境外移入個案感染地分佈圖」，最多是的來自中國大陸的11例，其次為義大利4例，而近期新增境外案例大多都來自歐洲。

根據該圖可見，有11例境外移入來自中國大陸、義大利4例、日本3例（1例為鑽石公主號）、土耳其2例、埃及/杜拜2例、荷蘭/奧地利2例，其餘菲律賓、希臘、德國、英國、愛爾蘭/比利時、西班牙都是1例。

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▲指揮官陳時中表示全球確診分布於134個國家/地區。（圖／記者黃國霖攝）

指揮官陳時中表示，全球累計152,581例確診，分布於134個國家/地區；病例數以中國大陸80,844例、義大利21,157例、伊朗12,729例、韓國8,086例及西班牙5,753例為多；病例中5,730例死亡，以中國大陸3,199例、義大利1,441例、伊朗611例、西班牙136例及法國91例為多。

陳時中也呼籲，近期國外疫情嚴重，「到國外去過，我覺得不如在台灣過，台灣相對的安全很多！」他也提醒，出去玩要保持距離，吃飯適當間隔開來，「非必要的出國還是要避免，這段時間大家就忍一忍啦！」

目前日本、新加坡、巴林王國、科威特、美國（華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州）、埃及以及歐洲11國（法國、德國、西班牙、奧地利、比利時、丹麥、冰島、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士，將於17日升為第三級）列為第二級警示(Alert)，前往當地應採取加強防護措施；其餘未列入第二級及第三級之國家與地區皆為第一級注意（Watch），民眾應遵守當地一般預防措施，指揮中心也將嚴密監控疫情變化，隨時調整旅遊建議範圍。

▲全台確診數達59例。（圖／翻攝疾管署網站）