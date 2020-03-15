「全球34地區」列第3級警告　一張圖看懂哪國入境要居家檢疫

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情越來越嚴重，全球確診病例已經破15萬人。中央流行疫情指揮中心14日表示，考量申根區國家人員流動密切，除原列第三級的義大利之外，17日起將其他歐洲申根國家、英國、愛爾蘭及杜拜，提升旅遊疫情建議至第三級警告，從第三級警告國家回到台灣的民眾，必須居家檢疫14天。

中央流行疫情指揮中心表示，由於歐洲確診病例人數已經超過3萬例，國內亦發生多起歐洲境外移入病例，考量申根區域國家人員流動密切，除了原本已經列在第三級的義大利之外，3月17日起將其他歐洲申根國家、申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國以及杜拜，提升旅遊疫情建議至第三級警告。

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▲國內近日發生多起歐洲境外移入病例，申根區域國家17日起旅遊疫情建議提升至第三級。（圖／記者黃國霖攝）

申根區域國家（27國、除了義大利）包含法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登等。

疾病管制署14日上傳一張圖片，解釋目前各國的旅遊建議等級，第三級警告分別是中國（港澳）、南韓、伊朗、杜拜以及申根國家共28國，從上述國家回到台灣或入境台灣者，必須居家檢疫14天，外國旅客要居家檢疫但無住所，可以至集中檢疫所付費居住。

▲疾病管制署一張圖解釋，哪些國家（地區）入境應該居家檢疫。（圖／翻攝自疾病管制署）

第二級警示，東亞（東南亞）地區部份包含日本、新加坡，中東地區包含巴林、科威特，美洲地區則有美國境內華盛頓州、紐約州、加利福尼亞州。至於第一級注意，由於疫情已符合全球大流行，除宣布為第三、二級國家之外，其餘國家均列為第一級注意。

疾管署表示，民眾14天內如果有旅遊疫情建議第一、二級國家旅遊史，入境後應落實14天自主健康管理，同時為應全球旅遊疫情建議提升，我國將強化邊境管理及進行回溯性擴大篩檢等措施，全力確保國人安全。