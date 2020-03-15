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機票很便宜！同事狂勸他照樣出國「騙在台灣玩」　網爆：回來確診全公司GG

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▲▼因應新冠肺炎疫情,北市國父紀念館在入口擺放消毒用酒精供遊客使用,並一律在入場前量測體溫,武漢肺炎,防疫,額溫槍,病毒,流感,COVID-19,景點,觀光。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠肺炎疫情緊張，不少公司加強出入管制。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日召開記者會，宣布台灣新增6起新冠肺炎（COVID-19）確診案例，均是境外移入個案。就有網友在PTT爆料，某個案為外商公司員工，出遊前同事苦口婆心勸說，他仍認為現在機票正便宜、固執出遊，結果返台檢測真的中鏢，害得全公司都要自主管理，無法工作。

網友15日在疫情指揮中心記者會後發文爆料，表示某一個確診的個案在外商公司上班，出國前身邊的同事不斷勸告「不要去」、「很危險」，但他依然堅持己見，認為「機票便宜」，最後甚至欺騙公司只是在國內旅遊。

不幸的事發生了，他返國後出現病徵，檢測後確診感染新冠肺炎，連帶影響了全公司的同事，「現在確診了，整間公司強迫關閉，再出國玩啊！X！真的白癡！」爆料網友忿忿不平，不懂明明知道有高風險仍要旅遊，「以後履歷上面會被寫白痴，成就是把公司用到關門......別人的命都不是命？害林北現在要自主管理！」

文章貼出後，網友直呼不能鐵齒，「公司可以跟他求償嗎」、「自己中就算了，連累身邊人很好玩嗎」、「業界都知道+1」、「他們省旅費，全民幫他們赴（付）醫藥費」、「名符其實的豬隊友」、「這個業界哪有秘密」。

對於網友爆料，衞福部不會公布案例背景，依現有公布的59例案例無從比對，是否有此狀況仍待查證。

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