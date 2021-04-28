男返國自主防疫14天　妻子「沒準備三餐」…法院判准離婚！

▲妻子擺爛不工作、不做家務，只想著跟朋友出遊，丈夫崩潰訴請離婚。（示意圖，非新聞當事人／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子到新加坡出差，去年2月返台進行14天居家自主健康管理，結果無業又沒生育子女的妻子卻每天跟友人出遊，對他幾乎不聞不問，連三餐也沒準備，因此心寒訴請離婚。妻子辯稱，兩人生活作息不同，不知如何採買食材。但該妻結婚15年來不曾煮過飯也不工作，成天找朋友出遊並花著丈夫的錢。

判決書指出，王姓男子年收入達200萬，15年前跟蔡女步入禮堂，但婚後蔡女以出現憂鬱症現象為由辭職在家，奇怪的是，她也不願意就醫，後來症狀自然緩解後，蔡女稱要拚公職考試，決定在家讀書，王男起初被蔡女要努力的精神感動，決定認真打拼，每年再給蔡女50萬的生活費，讓她好好念書無後顧之憂。

結果接下來的日子，女子根本沒在念書，更沒參加過一次考試，期間又嫌廚房熱，拒絕燒菜煮飯天天外食；有幾次被王男說服外出工作，沒幾天又嫌東嫌西離職了，王男覺得蔡女每天只知道跟朋友出遊或廢在家，實在不是辦法，提出共同創業的想法，「我們合資洗衣店如何？」蔡女想想，好像是可以輕鬆工作又賺錢的職業，因此2014年夫妻各出120萬在新北市中和設立洗衣店。

●持續擺爛

但後來蔡女又以「不想跟那些婆婆媽媽打交道」為由，除了接電話甚麼都不管，搞得王男一邊要工作，還要分神來顧店裡的生意，撐到2018年，王男實在忙不過來，加上妻子雙手一攤的擺爛態度，最後決定頂讓。

王男去年2月到新加坡出差，回國後進行居家自主健康管理，結果蔡女卻嚷嚷著要跟朋友出遊過夜，14天來也沒幫王男準備過一餐，王男火大暫時搬回娘家，蔡女也只打過一通電話，形同不聞不問，王男心寒訴請離婚。

蔡女辯稱，自己成天在家是為了讀書考公職，也有積極持家、處理家務，讓年薪200萬的丈夫無後顧之憂，自認沒有失職；王男打臉表示，從沒看過蔡女念過書，也沒有任何報考、成績紀錄，且沒做過甚麼家事，吃飽飯了東西就拋下不整理。

對於王男自主管理時未準備三餐，蔡女理虧說，「也許那時候是我不小心忽略了」，但接著話鋒一轉說，王男在外可能有小三，出差回來後就堅持離婚，還當眾把她摔倒、壓制在地，有暴力傾向！但蔡女的爸爸卻作證說，到醫院時看到受傷的是王男…。

法官認為，蔡女向來以自身為重，悖於夫妻生活共同體係須由兩造一同戮力營造之精神，經勸說後亦未見有何彌補婚姻破綻的實際作為，因此其導致婚姻出現裂痕的責任較高，因此判准離婚，全案仍可上訴。