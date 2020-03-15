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新店直播主捅死人哭了！嗆北檢「太誇張」…辯護律師：這是傷害致死，不是殺人

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記者柯振中／綜合報導

新北市新店區13日發生直播主殺人案，自稱「小鄭容和」的王姓直播主與妻子吵架後，持刀捅死無辜路人，被檢方控告殺人罪。沒想到，他聽到檢方的控告後，竟然感到相當不滿，聲淚俱下地說「太誇張」，就連王男的辯護律師也說，這起案件並非殺人，而是傷害致死罪。

新店隨機殺人案兇嫌、小鄭容和。（圖／翻攝當事人社群）

▲王姓直播主與妻子發生爭吵，街頭持刀捅死人。（圖／翻攝當事人社群）

王男當時與妻子前往新店區採購新家用品，停在路邊討論晚上要到哪吃飯，但他不想回娘家，認為「這樣不好意思」，雙方進而發生口角，讓他感到相當生氣，抽出藏在駕駛座下方的生魚片刀，下車隨機行兇。

王男看見臨停在超商前方的林男，鎖定了目標，朝著林男後方接近，等到距離不足一公尺時，突然箭步衝上前，將整把刀子插入林男後背，導致林男疼痛倒地，王男也因為慣性，趴到林男的摩托車上。

王男隨後抽出生魚片刀，叼著菸走回車上，留下不明所以、倒地哀嚎的林姓騎士，以及在車上不斷哭喊的妻子。事後，王男將手機交給妻子，讓妻子打電話報警，在新店區秀朗橋橋頭被捕。

▼王男不想回娘家吃飯，竟然持刀捅死人。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

被逮後王男供稱，他從國中開始，就患有「心理解離、精神分裂」等症狀，每半個月必須回到精神科看診，吃藥控制病情，當天剛好沒有吃藥，又跟妻子吵了一架，一時情緒失控，才會犯下大錯。

他提到，若情緒失控，可能出現3種情況，第一種是自殘、第二種是殺人、第三種是殺完人再自殺。他還說，犯案的當下，他清楚自己在幹嘛，不過不曉得為何要這樣做。

▼王男犯案後被移送北檢。（圖／記者陳雕文攝）

▲新店砍人案，兇手移送北檢。（圖／記者陳雕文攝）

查看王男的臉書、IG等社群軟體後可以發現，王男自稱「直播主」，又在自我介紹上打上「小鄭容和」，也在臉書上積極與粉絲互動，可以看見他相當努力經營自己，平時開豪車代步、身上穿著全是名牌，還時常在酒吧打卡，可以想見經濟狀況相當優渥。

北檢調查後認為，王男僅與妻子發生細故，就持刀往陌生人捅去，導致傷者短時間內死亡，漠視他人法益，犯罪情節重大，且行兇後立刻開車逃離，因此向法院聲請羈押。對此，王男則感到不服，聲淚俱下地指控檢方「太誇張」，王男的律師也出面說明，這是傷害致死罪，並非殺人罪。

不過，台北地方法院認定，王男涉嫌殺人罪，且有逃亡之虞，因此獲准羈押。

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▼王男平時相當用心經營臉書。（圖／翻攝臉書）

▲▼新店男持刀隨機殺人！與太太吵架下車宣洩怒氣　無辜路人背部噴血死。。（圖／翻攝臉書）

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