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蕭邦鋼琴賽台選手國籍改稱「中華台北」　外交部：不完美但可接受

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▲▼吉里巴斯與我國斷交，外交部發言人歐江安列席說明。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

蕭邦國際鋼琴大賽今年於波蘭舉辦，卻傳出主辦單位官網矮化台灣參賽者，將國籍改成「PRC Taiwan」，之後又改為「China Taiwan」，在外交部抗議後改以「中華台北」標示。對此，外交部發言人歐江安15日表示，「中華台北」與「中國」、「中國香港」等有明顯區別，不完美但尚可接受，我方對波蘭主辦方在中國政治壓力下尋求可能解決方式、展現誠意，表示肯定。

歐江安表示，經過外交部及我駐波蘭代表處與波蘭方面積極溝通協調，主辦單位作出正面回應，比照國際奧會模式及若干國際音樂賽事的前例，以「中華台北」國籍標示取代「中國台灣」，使台灣選手權益不受矮化影響，並與「中國」選手有所區別。

歐江安指出，目前中國參賽者國籍標示是「中國」，香港參賽者國籍標示是「中國香港」，與我國參賽選手以「中華台北」名稱標示有明顯區別。

外交部對中國政府橫蠻施壓波蘭主辦單位的無理作法表達高度不滿。歐江安並說，波方主辦單位面臨中方極大的政治壓力仍盡力尋求可能的解決方式，決定依據國際奧會模式，以「中華台北」名義稱呼台灣參賽者。外交部對波蘭方展現的誠意與努力表示肯定，並期盼我國參賽選手都能不受政治干預，平等參賽，盡情發揮音樂才藝。

歐江安說明，外交部感謝波蘭各方的努力，這樣的結果雖然不完美，但尚可接受，「我們會繼續努力，讓全世界瞭解台灣不是中國的一部分，音樂及藝術不應受到政治力的不當干預」。

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