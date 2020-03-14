外交部：17日起申根國家及英國、杜拜等28國旅遊警示調「橙色」





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，外交部14日宣布，17日零時起，將義大利以外的申根區國家、英國、愛爾蘭、杜拜共28國家及地區旅遊警示調整為「橙色」，同時調升保加利亞等10個巴爾幹區域國家旅遊警示燈號為「黃色」。

歐洲及中東地區「武漢肺炎」(COVID-19) 疫情持續升溫，歐洲地區確診人數急速增加，考量世界衛生組織（WHO）已宣佈將疫情提高為全球大流行階段，「中央流行疫情指揮中心」14日宣布將義大利以外的25個申根地區國家（法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登），以及英國、愛爾蘭、杜拜共計28國家及地區的旅遊疫情建議提升至「第三級」，建議國人非必要應避免前往當地旅遊，從這些地方入境台灣的民眾須居家檢疫14天。

外交部發言人歐江安表示，為維護我國人健康及旅遊權益，相應調升上述法國等28個國家及地區旅遊警示燈號為「橙色」，建議國人避免非必要旅行。

此外，「中央流行疫情指揮中心」同時宣布將保加利亞、羅馬尼亞、賽普勒斯、北馬其頓、阿爾巴尼亞、塞爾維亞、科索沃、克羅埃西亞、蒙特內哥羅及波士尼亞與赫塞哥維納等巴爾幹地區及周邊共10國旅遊疫情建議提升至 「第一級」，提醒國人遵守當地的一般預防措施 ，從這些國家入境的民眾應落實14天自主健康管理。

外交部相應調升上述保加利亞等10國的旅遊警示燈號為「黃色」，提醒國人應特別注意旅遊安全並檢討是否前往。

歐江安說明，以上調整為三級的地區與國家，包括申根區、英國、愛爾蘭、杜拜等均將自台北時間17日零時起生效實施，其餘為宣布後實施。外交部後續將根據最新疫情發展及指揮中心指示，滾動調整對歐洲等各國及地區的旅遊警示。外交部也提醒前往歐洲、中東等地區的國人注意旅遊安全。國人如遇緊急狀況，請聯繫最近的代表處或辦事處尋求協助。