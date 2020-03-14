犯案前才買刀！新店男IG亮刀：品牌迷思　下秒與妻大吵…一把捅死無辜路人

記者陳韻如／綜合報導

新北市新店一名男子13日晚間在車上與妻子吵架後，竟下車持料理刀捅死一名無辜路人，只為了洩憤。警方調查，兇手是一名年僅23歲的王姓男子，平時是名直播主，還自稱「小鄭容和」。此外，王男在行兇前還在IG限時動態中PO出買刀的照片，行徑相當詭異。

▲王姓男子長相陽光清秀，卻隨機捅死無辜路人，讓人相當錯愕。（圖／翻攝臉書）

據了解，王男13日晚間因為買晚餐的事情和太太吵架，火氣無處宣洩，竟下車持料理刀狠狠捅死無辜的33歲林姓路人，警方獲報後迅速到場將人逮捕，並且拉起封鎖線，正持續釐清作案動機。

▲王男犯案前才買新刀，沒想到過沒多久卻持刀捅死路人。（圖／翻攝當事人IG）

透過王男私人IG可以看到，王男生活相當揮霍，不僅開名車，還全身名牌，甚至經常泡在酒吧。事發前，王與妻子到賣場採買新家物品，而他也透過限時動態發出買了一把新的料理刀的畫面，寫著「品牌迷思」，但沒想到，過沒多久就因為晚餐問題，與妻子發生衝突，隨後持刀殺人，也讓人相當錯愕。

▲王男下手後，不顧對方痛苦掙扎，竟冷靜的開著他的白色奧迪逃逸。（圖／翻攝自臉書我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）

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