超商前「箭步衝上」捅死騎士！兇嫌認了：知道那時候我在幹嘛

▲王男箭步衝上，朝著林男的背部捅了一刀。（圖／突發中心翻攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市新店區13日發生一起命案，23歲的王姓男子為了洩憤，持刀捅死騎車臨停在超商前的33歲林姓男子，被依殺人罪嫌送往地檢署複訊。王男受訊時坦承，知道自己當下在幹嘛，但不曉得為何要這樣做。

這起事件發生在13日晚間，王男當時與妻子在車上討論晚上要到哪吃飯，拒絕回到娘家共進晚餐，認為「這樣不好意思」，雙方進而發生口角。王男感到相當生氣，卻不曉得如何洩憤，抽出藏在駕駛座底下的生魚片刀，開了車門下車。

▼王男指出，當下知道自己在幹嘛。（圖／記者陳雕文攝）

下車後，王男鎖定了臨停在超商前等姊姊下班的林男，一個箭步衝上前，用力地將長達20公分的生魚片刀捅入林男身體內，接著再把刀抽出，淡定地叼著菸走回車上，留下倒地哀嚎的騎士。

這起事件震驚台灣社會，犯案的王男也立刻被警方逮捕到案。警方調查後發現，王男來自單親家庭，家境不優渥，曾做過直播、餐飲業，目前是無業狀態。不過，查看王男的私人IG可以發現，他不但開名車、身穿名牌，還時常在酒吧流連，經濟狀況似乎相當優渥。

▼王男時常流連酒吧，出入也都開名車代步。（圖／翻攝臉書）

王男接受審訊時供稱，自己患有「思覺失調症」，平時會吃藥控制，他時常出現幻想，認為「有人要攻擊我」，因此才會藏了生魚片刀在駕駛座下自衛。案發當天，王男忘記吃藥，又在車上與妻子大吵，才會釀成大錯。

王男坦承，過去2年間，他時常前往身心科相關門診，犯案時知道自己在做什麼，但不曉得為什麼要這樣做。警方將進一步調閱王男病例，同時不排除安排精神鑑定，以進一步釐清案情。

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