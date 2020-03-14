「小鄭容和」跟老婆吵架捅死路人！臉書、IG被灌爆…收押時卻突然都關了

▲新店隨機殺人的王男臉書無預警關閉。（圖／翻攝王男臉書）

記者柯振中／綜合報導

自稱「小鄭容和」的23歲王姓男子13日在新北市新店區與妻子爭吵，進而持刀隨機殺人，導致無辜的33歲林姓男子不治身亡，引起社會議論，也有不少網友前往他的臉書、IG留言嗆聲。不過，案件發生後約19個小時，王男已被裁定收押，臉書、個人IG卻無預警關閉，讓人感到相當疑惑。

事件發生當下，王男與妻子坐在車上，討論「晚餐吃什麼」，由於王男「怕尷尬」，拒絕回娘家吃飯，雙方在車內吵架，讓他感到相當生氣，卻又不曉得如何發洩，因此抽出預藏在駕駛座底下的生魚片刀，下車隨機砍人。

下車後，王男鎖定在超商前臨停的林男，邁步向前進，靠近後突然箭步衝上，往林男左背捅去，接著2人都往右邊倒下，王男隨後抽出行兇的生魚片刀，叼著菸回到車上。

▼王男一刀捅向等姊姊下班的林男。（圖／突發中心翻攝）

由於手段殘忍，王男的臉書立刻被網友肉搜出來，隨後被留言洗爆，所有留言串都充滿罵聲。檢察官訊後認為，王男僅與妻子發生細故，就持刀往陌生人捅去，導致傷者短時間內死亡，漠視他人法易，犯罪情節重大，且行兇後立刻開車逃離，因此向法院聲請羈押，稍早已獲准收押。

▼王男的臉書被灌爆，隨後突然關閉。（圖／翻攝王男臉書）

不過，王男犯案後立刻被逮捕，期間也沒有交保，臉書、IG被灌爆後，竟然還有辦法關閉，令人感到相當好奇，是否有其他人幫忙操作。

▼王男的IG貼文也突然清空。（圖／翻攝王男臉書、IG）

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