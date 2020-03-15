新店隨機殺人「兇嫌奧迪行車畫面」曝光！　妻車上崩潰哭喊：王秉X你幹什麼！

記者董美琪／綜合報導

臉書稱「小鄭容和」的23歲王姓男子，13日晚間在車上與妻子吵架後，竟下車持料理刀，在新北市新店一間超商門口捅死一名無辜路人，引起社會撻伐，王嫌落網稱因為忘記吃藥且與妻吵架，才失控殺人。台北地方法院14日晚間以犯罪情節重大，有逃亡之虞收押。台北地檢署將排定17日解剖被害人遺體查死因。不少網友看到行凶畫面怒批「應該要判死刑太可惡了」、「不要污辱鄭容和」。

王姓凶嫌自稱因為不想去娘家吃飯，13日晚間與妻子在車內爭吵後失控，持預藏料理生魚片刀下車，隨機朝車子前方一位33歲林姓男騎士背部猛刺一刀致死。林男摸著腰痛苦地大喊「救命、救命」，路人見狀趕緊報案，但林送醫後仍不治。

事發當時，王妻在車上目睹過程，在車上哭喊先生名字「你幹什麼！」。王嫌駕駛白色奧迪逃逸時，王妻不斷哭喊「你快報警、叫救護車！」。

王嫌將手機交給妻子打電話報警，最後在新店區秀朗橋頭被捕。手上有許多自殘刀疤的王嫌，立刻向警方供稱，他因沒有定期服藥，情緒失去理智才犯案。

死者姊姊下班看到機車及滿地血跡，一開始以為車禍，直到詢問員警，打弟弟手機後，從醫院方面得知弟弟已經傷重不治，讓她當場崩潰痛哭。

▲新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）



警方調查，兇手是一名年僅23歲的王姓男子，平時是名直播主，還自稱「小鄭容和」。此外，王男在行兇前還在IG限時動態中PO出買刀的照片，行徑相當詭異。

王男生活揮霍，私人IG可以看到，不僅開奧迪名車，還全身名牌，甚至經常泡在酒吧。事發前，王與妻子到賣場採買新家物品，而他也透過限時動態發出買了一把新的料理刀的畫面，寫著「品牌迷思」，但沒想到，過沒多久就因為晚餐問題，與妻子發生衝突，隨後持刀殺人。

「小鄭容和」14日衝到Google關鍵字第一，顯見網友關心程度，大家紛紛怒罵「妻子為何放任丈夫拿刀捅人」、「在台灣有類似情況就可以成為脫罪藉口？」、「不被判死的話，沒天理」、「不要污辱鄭容和」。

廢死聯盟執行長林欣怡轉發網友的文章，內容提及10點叮嚀網友及社會大眾，「希望我們的社會可以消化這次的恐懼跟不安」、「不要叫廢死聯盟踹共，人不是他們殺的，他們只是堅持自己的理念而已，但是並不是因為他們呼籲廢除死刑，所以才有隨機殺人案發生」，希望大家可以保持理性。

據調查，無辜慘死的林男是家中獨子，有3個姊姊，一家人住在新北市中和區，他每天騎車往返中和與新店，接送在在護理中心擔任照護員的二姊上下班，因此到案發地點臨停。沒想到，當林男傳訊給姊姊說「到囉」後，竟突然被王男隨機刺殺。

檢方15日在台北慈濟醫院相驗，林父接獲消息時，腦袋一片空白，悲痛地以台語說「他真的很可惡！希望法律給他最嚴厲的制裁」，並表示自己為了延續家中的香火，好不容易第4胎生出兒子，兒子個性乖巧，與大姊年齡相差10多歲，也很孝順懂事，出社會後打零工幫貼補家用，他也會帶兒子一起去做裝潢工程。

林男臉書可見，平日生活單純，還分享一些參加宮廟活動的照片，與家人感情很好。

▼兇嫌眼神裝酷自拍，臉書自介是一名直播主、外號「小鄭容和」。（圖／翻攝兇嫌臉書）



台北地方法院調查，王男認為涉犯刑法第271條第1 項之殺人罪，犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪。

羈押原因：

1.被告只因細故與妻子發生爭執，為發洩情緒，旋即持利刃刺往全然陌生之被害人，致被害人事前全然未知而不及防禦、閃躲，並於短時間內因而死亡，漠視他人法益，具體犯罪情節重大，且隨車攜帶具有殺傷力之利刃，均足見被告對法律之服從性甚低。

2.且被告於行兇後隨即開車逃離現場，未處理。

3.被告自陳為自由業，偶爾做直播收禮物，僅與妻子同住等語，可見被告於家庭、工作與財產關係上均欠缺穩定性、固著性，其逃亡之成本低且有逃亡之能力。

4.被告所犯為重罪，且具體犯罪情節嚴重，若經法院判決有罪確定，重刑可期。

5.綜上諸情，有相當理由足認被告有逃亡之虞

羈押必要：審酌羈押對被告權利造成之侵害，及本件被告侵害法益之嚴重程度，應認本件已無與羈押相同有效以確保本件司法權行使之手段，故有羈押之必要，爰依刑事訴訟法第101條第1項第1款、第3款規定，諭知羈押。

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▼兇嫌臉書自介是一名直播主、外號「小鄭容和」。（圖／翻攝兇嫌臉書）



▲新店砍人案兇手移送，還看著鏡頭。（圖／記者陳雕文攝）