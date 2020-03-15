20cm生魚片刀「整支插入」捅死路人！只因「回娘家吃飯不好意思」

▲王男因不想回娘家吃飯，持刀捅死路人。（合成圖／翻攝臉書、突發中心）

記者柯振中／綜合報導

新北市新店區13日發生一起命案，自稱「小鄭容和」的王姓男子為了洩憤，持刀捅死騎車臨停在超商前的33歲林姓男子，被依殺人罪嫌送往地檢署複訊。事後，他也坦承，是因為拒絕回娘家吃飯，覺得「這樣不好意思」，所以才在車上與妻子起口角，進而行兇。

這起事件發生在13日晚間，王男當時與妻子在車上討論晚上要到哪吃飯，進而發生口角。王男感到相當生氣，抽出藏在駕駛座底下的生魚片刀，下車隨機刺殺路人。

發現林男騎車停在超商前面，王男邁步往前走，接近林男身後時，突然暴衝向前，一刀捅入林男後背，導致林男倒在人行道上，王男也因為力量慣性，趴伏在林男的機車上。

▼王男將整支生魚片刀插入林男背後。（圖／突發中心翻攝）



行兇後，王男抽出兇刀，叼著菸往車上走，接著開車離開，好像什麼事都沒發生。警方接獲報案，立刻循線逮捕王男，調查後發現，王男的原生家庭是單親家庭，家境不好。不過，查看王男的臉書、IG可以發現，王男平時開豪車代步，身上經常穿著精品、名牌，且時常流連酒吧，看起來經濟狀況還不錯。

王男被捕後供稱，由於他拒絕回娘家共進晚餐，認為「這樣不好意思」，與妻子發生口角，加上平時有服用控制「思覺失調症」的藥物，當天剛好忘了吃，才會犯下大錯。

王男表示，他從國中開始出現「心理解離、精神分裂」的症狀，每半個月必須回到精神科看診，早晚都要吃藥控制，若精神失控，可能會出現三種狀況，第一種是自殘、第二種是殺人、第三種是殺完人後再自殺。王男說，行兇的當下，他知道自己在幹嘛，但不曉得為什麼要這樣做。

▼現場留下許多血跡。（圖／翻攝爆料公社）

據了解，王男與妻子僅交往2個月，立刻就登記結婚，婚後搬到內湖租屋，當天前往新店採買物品，布置新家，豈料最後演變成一場可怕的兇殺案。

檢察官訊後認為，王男僅與妻子發生細故，就持刀往陌生人捅去，導致傷者短時間內死亡，漠視他人法易，犯罪情節重大，且行兇後立刻開車逃離，因此向法院聲請羈押，稍早已獲准收押。

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