「可能殺完人再自殺」！「小鄭容和」新店捅死人…偵訊坦承：精神失控會出現3種情況

▲新店隨機砍人案，王男移送。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者柯振中、莊智勝／新北報導

新北市新店區13日發生隨機殺人案，23歲的王男因「晚餐吃什麼」喬不攏，持刀捅死無辜的33歲林姓男子。王男接受審訊時供稱，他從國中開始就出現「心理解離、精神分裂」的症狀，若精神失控，可能會出現3種最況，最嚴重是「殺完人再自殺」。

事件發生當下，王男與新婚妻子坐在車上，討論「晚餐吃什麼」，因為拒絕回娘家吃飯，雙方發生口角，王男感到相當生氣，又不曉得如何發洩，因此抽出預藏在駕駛座底下的生魚片刀，下車隨機砍人。

王男看見騎車停在超商前的林男，立刻邁步向前進，距離林男約剩3步距離時，突然箭步衝上，朝著林男左後背刺去，導致林男跌到地上，王男也因為刀子還插著，受到力量牽引，趴在林男的機車上。

▼王男拿著生魚片刀捅向林男的背部，導致林男大量失血。（圖／翻攝爆料公社）

隨後，王男抽出行兇的生魚片刀，叼著菸往座車走去，神情一派輕鬆，留下倒地哀嚎的林男。林男遭捅後，轉身脫下安全帽、口罩，朝著王男的方向哀號，隨後伸手往傷口扶去，送醫後仍不幸身亡。

這起事件震驚台灣社會，王男也立刻被警方逮捕歸案。王男供稱，他從國中開始出現「心理解離、精神分裂」的症狀，每半個月必須回到精神科看診，早晚都要吃藥控制，若精神失控，可能會出現三種狀況，第一種是自殘、第二種是殺人、第三種是殺完人後再自殺。

▼王男指稱，他可能「殺完人再自殺」。（圖／翻攝臉書）



觀察王男的臉書可以發現，王男的外表陽光、俊俏，自封「小鄭容和」，臉書、IG上的動態滿滿都是社群平台直播的連結，意味著相當積極與網友互動，經營粉絲人數。

不過，仔細觀察可以發現，雖然王男外表陽光，但手臂卻有不少道刀疤，可能與精神狀況有關。檢察官訊後向法院聲請羈押，獲得台北地院准許，裁定將王男收押，目前仍在進一步偵辦當中。

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