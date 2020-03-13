防堵疫情！禁止探病　彰化醫院推視訊預約

▲彰化醫院推視訊預約探病。（圖／衛福部立彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為了防堵新冠肺炎疫情，彰化縣政府宣布13日起縣內醫院不准探病，衛福部彰化醫院推出視訊預約，讓住院病患或家屬可預約時間，由醫院推著行動式通訊平台到病患的病床前，就可透過螢幕與親朋對話，在空中交流，忘卻疼痛，稍解不准探病之苦。

彰化縣政府規定醫院探病一律禁止，除非特殊病房經醫師同意才准探病，13日第一天上路，不免狀況連連，但探病是親情，也是人性，雖然可以透過手機進行視訊，但很多住院的老人家沒有智慧手機或不會使用，引發見不到家人的怨言。

▲彰化醫院推視訊預約探病。（圖／衛福部立彰化醫院提供）

彰化醫院院長謝文淮召集護理科、資訊室、醫行室等單位，決定利用4台的行動式通訊平台，直接推到病床前，讓病人與想要視訊的親人朋友空中交會，但必須預約，只要前一天向各樓層護理站約定時間即可。

今天第一天上路，資訊室人員推著行動式通訊平台到各病房樓層，交給護理站，展開作業，病患對此感到貼心，給予肯定，但最大的希望還是早日出院，回家抱抱親人，也希望疫情盡快平歇。

63歲的劉女士不習慣用手機，今天透過行動式通訊平台的螢幕和兒子視訊，在旁的神經外科主任趙紹清還加入對話，安慰病人好好養病，快點出院就不用視訊了；鄭女士則透過螢幕和2歲的小姪孫說說笑笑，還約他到彰化看小姨婆，院長謝文淮在旁慰問鄭女士；李先生與妻子視訊，太太相當關心他的疼痛情況，稍解他病榻前無親人相陪的落寞。

院長謝文淮表示，行動式通訊平台將在各病床間穿梭，為了掌握效能，必須請病人預約使用，這方面的服務對象預期以老人家居多，年輕患者就請用自己的手機視訊。

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