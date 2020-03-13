獨／防「新冠」過勞？醫生開車喘不過氣昏迷撞路樹　救護電擊退閻王

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大順二路發生一起車禍，一部轎車自撞路樹，駕駛已經呈現昏迷狀態，救護員趕抵現場之後，認為並非是撞擊造成昏迷，而是有「內科」症狀，不排除是心肌梗塞，立刻用電擊器順利救回一命，不過就在這名駕駛康復之後，回到消防隊來感謝的時候，救護員才知道自己救得是一名醫師。

▲一名軍醫院的醫師(圖左)發生心肌梗塞，救護人員搶救一命，到分隊來感謝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在2月26日上午六點多，大順二路發生一起車禍，一部汽車因為不名原因卡在分隔島中間，駕駛已經失去呼吸心跳，不過救護員判斷患者並沒有明顯撞擊，也有繫安全帶，所以認為是「內科」原因，不排除是突發的心肌梗塞，所以救護員立刻用AED進行電擊，同時進行CPR急救，送到醫院後，這名駕駛恢復了心跳。

▲一名軍醫院的醫師發生心肌梗塞，發生自撞路樹車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名軍醫院的醫師發生心肌梗塞，發生自撞路樹車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

3月12日，這名駕駛康復出院之後，立刻前往了高雄市消防局大昌分隊來進行感謝，同時也說出了自己的身份是一名醫師，這名醫師說：「我想也想不到，我平常有在健檢，我沒有高血脂、高膽固醇以及我體重正常，所以我也沒有想到我是心肌梗塞，所以這是我個人疏忽，第一個幸運就是碰到你們」。

據了解，發生心肌梗塞的這名醫師，是屬於高雄一家大型醫院的骨科醫師，發生時間是在2月26日，不知道是否是因為這期間因為防治新冠肺炎釀成過勞所造成心肌梗塞，這家醫院相對低調很多，無法證實，只有在感謝時，醫師單純表示是自己「疏忽」，沒有及早發現，還好發生當下有遇上了前來救護的消防隊員有專業判斷，才能順利將人救回來。

▲一名軍醫院的醫師發生心肌梗塞，救護人員搶救一命，到分隊來感謝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名軍醫院的醫師發生心肌梗塞，救護人員李宥昇（右）及葉俞函（左）搶救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）