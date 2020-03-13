新冠肺炎確診外籍看護高雄友人女移工現況曝！　工廠自主停工14日後…　

▲高雄市勞工局前往關心案32的高雄友人，就是女移工的工廠復工後情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

衛服部日前公布案32外籍移工活動軌跡，內容未提及期間與高雄移工接觸史，高雄勞工局後獲通報確診移工曾與目前在高雄工作的移工朋友往來，立即啟動緊急防疫作業，包括速令移工雇主進行全場消毒與停止上班等措施，目前掌控良好尚無傳出異常。

據了解，案32確診外籍看護與其接觸密切的友人，目前在高雄岡山地區工廠上班，工廠得知後即展開消毒作業與停止上班措施，市府勞工局已前往該工廠進行關懷，瞭解工廠復工運作情形及給與必要的協助，並加強宣導外籍移工相關防疫作為。

▲高雄市勞工局前往關心案32的高雄友人，就是女移工的工廠復工後情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於該名移工與案32接觸後即「出現症狀」，隨即通報市府衛生局隔離採檢，採驗三次結果均為陰性。後廠方不敢大意，積極配合市府防疫，進行全面停工進行廠區消毒，與女移工在工作場域接觸或共餐者，皆暫時停工自主管理14天。

勞工局局長王秋冬表示，該工廠已於近期復工，市長指示應加強關懷受疫情影響之事業單位，往後將針對勞動條件、勞工權益及移工宿舍之防疫作為，與業者面對面溝通，給予必要的協助。