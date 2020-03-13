「某某醫院確診35人」　科技男LINE散布假訊息辯不知違法

男子在通訊軟體散布新冠肺炎不實訊息，遭警方送辦。示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

刑事警察局中部打擊犯罪中心13日宣布，偵破一起網友在通訊軟體LINE群組散布假訊息案件。丁姓男子涉嫌在群組中傳送「某某醫院確診35人」、「政府不敢公布」及「只公布五人」等有關新冠肺炎（武漢肺炎）疫情不實訊息，已涉犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，警詢後依法函送偵辦。

刑事局中打第一隊本月初接獲衛生福利部疾病管制署通報，有民眾打1922防疫專線檢舉，有人在中部的LINE群組傳送「某某醫院確診35人」、「政府不敢公布」及「只公布五人」等有關肺炎疑似不實訊息。疾管署經認定確認是不實消息，轉報警方偵辦。

中打經確認散布不實訊息者為家住龍井，在某科技公司工作的31歲丁姓男子，12日前往將他帶回。丁男雖承認是自己傳的，但辯稱他是在網路看到該訊息才轉發到內有60多人的中部群組分享，不知這樣會觸法，警詢後依法將他函送台中地檢署偵辦。

刑事局中打表示，目前正值新冠肺炎防疫期，民眾切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情的不實資訊，極可能使他人心生恐懼或影響疫情控制，警方將依法速查嚴辦，勿因匿名發布而心存僥倖。

另外，民眾也應全力配合政府相關防疫措施，相關資訊可上衛生福利部疾病管制署網站或加入「疾管家」官方LINE帳號，將提供最新的防疫資訊，若有緊急疫情訊息可撥打1922緊急防疫專線進行通報，全民一體共同防禦新型冠狀病毒可能帶來之危害，並杜絕假訊息流傳。

・停產會崩潰

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