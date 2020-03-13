「大陸沒賀電是不滿整個國民黨」　趙春山：江啟臣應給九二共識新詮釋





▲趙春山接受中評社專訪。（圖／中評社）

圖文／中評社

中國國民黨新任主席江啟臣上任，未來的國共關係怎麼走？淡江大學大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受中評社訪問分析，江啟臣應該要做的是，與時俱進給九二共識內涵一個新詮釋，不是放棄九二共識，不是放棄舊的瓶子，而是要在裡面裝新酒。他強調，國民黨應該要提出與民進黨區隔的兩岸論述，讓民眾有其他選擇，如果國民黨認為是民進黨兩岸論述成功讓大選勝出，想要學習民進黨，那就是東施效顰。

趙春山，1946生，馬英九兩岸政策重要智囊，在馬英九政府時代，擔任亞太和平研究基金會董事長、遠景基金會董事長，也是2015年馬習會重要推手之一。

至於中共中央未發賀電給江啟臣，是因為江的親美立場？趙春山認為，2016年政黨輪替、吳敦義擔任主席之後到現在，甚至前國民黨副主席郝龍斌的發言，中國大陸對國民黨論述都有微言。沒有賀電是對整個國民黨的不滿，並非只是江啟臣。其實國民黨在2016年政黨輪替後，不僅沒有做好對美國關係，也沒有做好兩岸關係。

針對美國在台協會（AIT）搶先祝賀江啟臣，趙春山表示，這是美國一貫政策，當然希望國民黨也跟他們維持關係。馬英九執政時期對美關係也不錯，2016之後、吳敦義上任後與美國關係也不好，並沒有派專人在美國，國民黨也不重視，因此會讓外界認為國民黨傾中。但國民黨也沒做到傾中，國民黨對美、對中都沒有進展到好的關係，江啟臣未來必須要重建對美國關係，也要修補與中國大陸的關係。

國民黨如果放棄兩岸關係，還有什麼優勢？他說，國民黨若放棄九二共識，就是放棄國共關係的談判基礎，很難跟對岸再發展良性互動，一旦放棄等同於國共關係回不去了，這樣在中國大陸眼裡看來，國民黨與民進黨也沒有不同。

趙春山表示，國民黨如果還想要重新執政，應該針對兩岸關係有話語權，這是國民黨的優勢，不要認為是負債，那是國民黨過去留下來的資產，他們現在當成負債就是搞錯方向。九二共識是發展國共關係的資產，如果運用得當，是未來取得重新執政的資產，更是重新執政後，維持兩岸好關係的資產。國民黨應在兩岸關係上好好維持，在兩岸資產上將內容發揮更豐盛，而不是丟掉。

趙春山對中評社表示，國民黨新世代菁英對於九二共識有疑慮，認為是造成2020大選敗選的原因。習近平提到兩制台灣方案，以及把九二共識與一中畫上等號後，加上蔡英文在選舉過程中，把九二共識跟一國兩制掛勾，因此台灣民眾不喜歡一國兩制，對於九二共識採取否定態度。但這不是敗選主要原因，如果這是主要原因，韓國瑜2018在高雄市長選舉就不會獲得勝利。把敗選完全歸咎於九二共識是錯誤的，也是對九二共識真正意思的不了解。

趙春山表示，國民黨內部應該先認知到九二共識對國共關係的作用，亦即對於內涵必須要了解，沒有九二共識，國共怎麼開展兩岸關係？雖九二共識跟過去時空環境不同，未來該開展關係的不管是國共關係或是兩岸關係，都應該要給予新的解釋，不可能用過去的政治基礎，來處理已經改變的政治關係。畢竟現在中美關係、兩岸關係、台灣政治生態、環境都不一樣，九二共識必須要賦予新的內涵，精神要在但內涵調整。

趙春山進一步說明，過去九二共識很重要的是對於一個中國的模糊，但是現在經過習近平把九二共識與統一掛勾，以及蔡英文又把九二共識與一國兩制掛勾，現在如果要再談九二共識，已經沒有模糊空間，中國大陸對於中華民國的態度要更明確的說明，在中國大陸眼中到底中華民國是什麼樣的概念？這是未來談九二共識，給中國大陸的問卷。

趙春山也說，中華民國的定義如果中國大陸不能接受，他們要正面表列怎麼看待中華民國這個政治實體，過去馬英九是互不承認、互不否認，那是負面表列，現在要正面釐清。中國大陸對於九二共識還有沒有各自表述的空間？如果沒有，那台灣內部根本沒有人可接受。其實九二共識精神還在，對於談判還是有發揮功能，但對於九二共識內涵需進一步釐清，這必須是雙方協商才能解決。

趙春山表示，就像中國提出兩制台灣方案，這是中共統一模式，但台灣沒有提出相應模式，要談統一問題，或是要談九二共識2.0版，都要雙方來談。還是能再回到過去，互不承認、互不否認的階段，中國大陸是否允許有模糊空間？如果中國大陸願意說明有模糊空間，那也是可以。

趙春山指出，兩岸有各自法律文件來解釋，我們就是中華民國憲法，其實這方面問題重點在中國大陸方面，習近平講過要掌握主導權，球在中國大陸手上，在台灣不應該成為問題。蔡政府或是國民黨都是依照中華民國憲法，以及兩岸人民關係條例來定位國家定位，也做政治定位。還是中華民國底下的兩個地區，對我們來說很清楚，但大陸如何看待？蔡英文連任也不會脫離中華民國憲法以及兩岸人民關係條例，這是台灣最大公約數。

若江啟臣放棄九二共識，國民黨的存在與國共關係的變化？趙春山表示，江啟臣應該要做的是與時俱進給九二共識內涵，一個新的詮釋，不是放棄九二共識，不是放棄舊的瓶子，是要在裡面裝新酒，但這不只是江啟臣，也是中國大陸要做的事情。

趙春山強調，國民黨不應該放棄九二共識，過去很多人說是九二共識是國共之間的關係，但是其實九二共識發揮作用是馬英九執政時候，那也是兩岸關係。蔡英文是承受九二共識的精神以及發揮成果，包括馬英九執政的23項協議都是接受，蔡英文只是認為沒有共識，但是實際上共識，兩岸有沒有透過文件文字載明？在他來看重要性不是在這裡，而是在精神，以及能否發揮作用，是否發揮功能、工具價值最重要。

趙春山認為，兩岸要務實，如果能發揮成就好功能，就應該要繼續，也可以創造新名詞，只要能夠發揮過去九二共識的功能都可以。

趙春山表示，九二共識對國民黨不是壞事，怎麼會把過去強項丟掉呢？因為有九二共識才會有過去馬英九執政8年大合作、大發展，如果未來有新問題發生或是新情勢，國民黨應該跟中國大陸討論裝新酒，現在把酒瓶丟掉是不對，後來江啟臣有轉回來那是對的，把選舉失敗歸咎九二共識是誤判。

趙春山強調，國民黨如果還想要重新執政，應該要針對兩岸關係有話語權，這是國民黨的優勢，不要認為是負債，那是國民黨過去留下來的資產，他們現在當成負債就搞錯方向。九二共識是發展國共關係的資產，如果運用得當取的重新執政的資產，更是重新執政以後維持兩岸好關係的資產，國民黨應該要在兩岸關係上好好維持，在兩岸資產上將內容發揮更豐盛而不是丟掉。

趙春山強調，國共關係從連戰、吳伯雄、馬英九都不錯，馬英九2008年取得執政地位，也是因為2005年連戰和平之旅的良好兩岸基礎，兩岸關係一直維持很好。但是2016年之後國共關係淡化，甚至產生誤解。

趙春山表示，美國對台灣政策始終沒有改變，以分而不獨，合而不統為基調，美國希望兩岸維持和平，但不希望兩岸統一，也不希望台灣法理台獨出現，對台基本政策不會改變。即使美國加強台灣關係，在面對中國戰略競爭上，中美關係還是鬥而不破。就算今年是美國大選年，但美國在加強台美關係前提，是不會得罪中國。