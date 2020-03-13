　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／無薪假沒通報？如何避免補貼一場空？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

勞動部將「無薪假」定義為「減班休息」，推出「安心就業計畫」、「充電再出發計畫」，補貼放無薪假的勞工，但前提是由隸屬事業單位完成通報才能申請，不少立委質疑可能會有黑數，補貼方案變成「看得到、吃不到」，勞工如果要申請補貼，要注意哪些事項，才不會淪為一場空？如果同時被隔離，還能領防疫補償金？《雲端最前線》13日邀請新北市議員葉元之、台北市議員游淑慧以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼勞動部大門。（圖／記者湯興漢攝）

▲勞動部大門。（圖／記者湯興漢攝）

為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，立法院會今（13）上午將處理行政院提出的600億元防疫特別預算案，歷經3天聯席會議審查及1天黨團協商，朝野最終達成共識，所有預算均未刪減或凍結，也無保留提案，全案可望在今天立法院會中順利三讀通過。

台灣防疫世界有目共睹，許多措施在國際上備受肯定，不過對於加入世界衛生組織（WHO）仍被擋在門外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日例行記者會上就直指「WHO因受到政治等因素被迷惑非常不智。」再對照WHO近日才宣布疫情「大流行」格外諷刺。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
好市多貨架被清空！矽谷人妻曝當地恐慌：已有ATM領不到錢
蘋果新iPhone售價出爐　官網將直接上架
苗栗國中妹遭3打1「輪流甩巴掌」！施暴學生移送法辦
快訊／立院三讀紓困特別預算！600億經費「一毛未刪」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

《國土計畫法》表決　高嘉瑜「按錯鈴」跑票、林淑芬棄權

「主席掉到凡間！」林為洲讚江啟臣接地氣：主席在哪黨中央就在哪

香港村挨批！韓國瑜怒罵神經病　鄭照新：美意被扭曲當然有情緒

雲端最前線／無薪假沒通報？如何避免補貼一場空？

政院版《國土計畫法》爭議不斷　民進黨團將提修正動議部分限縮

張天欽遭判撤職、停任2年　侯友宜：做事才是我選舉目的

調國防資料遭質疑　吳斯懷反批國防部「居心叵測」：不要這樣炒作！

大學畢業合照全戴口罩　張廖萬堅PO照「急尋愛女」！網歪：女兒好正

捨藝文撐電競！台灣基進批韓國瑜為挽救青年支持度　花大錢製造防疫破口

快訊／立院三讀通過紓困特別預算！600億經費「一毛未刪」

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

《國土計畫法》表決　高嘉瑜「按錯鈴」跑票、林淑芬棄權

「主席掉到凡間！」林為洲讚江啟臣接地氣：主席在哪黨中央就在哪

香港村挨批！韓國瑜怒罵神經病　鄭照新：美意被扭曲當然有情緒

雲端最前線／無薪假沒通報？如何避免補貼一場空？

政院版《國土計畫法》爭議不斷　民進黨團將提修正動議部分限縮

張天欽遭判撤職、停任2年　侯友宜：做事才是我選舉目的

調國防資料遭質疑　吳斯懷反批國防部「居心叵測」：不要這樣炒作！

大學畢業合照全戴口罩　張廖萬堅PO照「急尋愛女」！網歪：女兒好正

捨藝文撐電競！台灣基進批韓國瑜為挽救青年支持度　花大錢製造防疫破口

快訊／立院三讀通過紓困特別預算！600億經費「一毛未刪」

美國1215人確診！　指揮中心：評估對這3州提升旅遊疫情建議

網購口罩神回饋！　「3片口罩＋運費」22元銀行全埋單

車停路邊意外遭撞　永康警追出肇事車主獲肯定感謝

美股狂瀉中概股遭殃　女性電商蘑菇街大跌近30%

網傳「2020年消失的企業」名單條列137家　專家曝：非一日之寒

PTT爆紅網美祈錦鈅畢業了！　染回黑髮「清純學士照」曝光

福特「最Man越野車」Bronco間諜照曝光　經典美式小馬即將回歸

亮･珠寶／最大配對梨形哥倫比亞祖母綠現蹤　CINDY CHAO震撼歐洲藝術博覽會

受困義大利！英國醫師目睹疫區慘況籲「效法封鎖」：就像在打仗

麗豐-KY去年EPS 18.02元　董事會決議配發每股現金股利13元

政治熱門新聞

蔡宜芳偷吃　綠名嘴脫口爆：不會很意外

不倫戀風暴後　蔡宜芳出沒立法院

施文儀曝內幕：中國從主角變導演

國安基金08:15緊急記者會　財長開盤前親上火線喊話

疫情燒到美國　謝震武：真像二戰

湯姆漢克斯、NBA兩球星確診　楊志良點出美國疫情惡化原因

陳其邁專訪／唐鳳問為何一人2片？ 「覆蓋率」才是口罩2.0的關鍵

蔡宜芳摩鐵偷情人夫　他爆可憐下場

NBA兩球星確診　醫師分析：有些球員有壞習慣

口罩預購首日大當機　張雅琴：爛透了！

紓困預算三讀！600億一毛未刪

日駐台代表：台灣防疫真知灼見

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

網友「一招」釣出唐鳳　本人親回引朝聖

更多熱門

相關新聞

搶進麥當勞供應鏈！美喆斥資25億回台建廠

搶進麥當勞供應鏈！美喆斥資25億回台建廠

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，加速台商回台投資腳步。美喆國際董事長陳本源表示，旗下石塑地板產品打入麥當勞、特力集團供應鏈，為擴大市場接單佈局，決定斥資25億元在台投資新廠，目標2021年第一季步入量產階段，挹注集團營運可期。

爵士球員曝戈貝爾亂摸東西　佛尼爾回嗆

爵士球員曝戈貝爾亂摸東西　佛尼爾回嗆

台灣防疫如何做到外媒也稱讚？

台灣防疫如何做到外媒也稱讚？

降到個位數了！大陸一天「只新增8例確診」

降到個位數了！大陸一天「只新增8例確診」

鴻海重挫6%失守兆元大關　跌幅收斂面臨70元保衛戰

鴻海重挫6%失守兆元大關　跌幅收斂面臨70元保衛戰

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播國民黨民進黨武漢肺炎新冠肺炎COVID-19葉元之游淑慧楊文嘉王時齊陳時中勞動部無薪假減班休息WHO

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

巴西總統發言人確診　川普回應了

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

更／印度爆死亡首例！76歲翁死後確診

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

全球大流行　譚德塞：各國不作為

患憂鬱症…被吳宗憲回「因為不知足」李明川發聲

加拿大總理杜魯道　宣布自我隔離

苗女學生遭霸凌　3打1輪流甩巴掌

BBC英文提問　超神手譯員背景曝光

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面