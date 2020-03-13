雲端最前線／無薪假沒通報？如何避免補貼一場空？

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勞動部將「無薪假」定義為「減班休息」，推出「安心就業計畫」、「充電再出發計畫」，補貼放無薪假的勞工，但前提是由隸屬事業單位完成通報才能申請，不少立委質疑可能會有黑數，補貼方案變成「看得到、吃不到」，勞工如果要申請補貼，要注意哪些事項，才不會淪為一場空？如果同時被隔離，還能領防疫補償金？《雲端最前線》13日邀請新北市議員葉元之、台北市議員游淑慧以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲勞動部大門。（圖／記者湯興漢攝）

為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，立法院會今（13）上午將處理行政院提出的600億元防疫特別預算案，歷經3天聯席會議審查及1天黨團協商，朝野最終達成共識，所有預算均未刪減或凍結，也無保留提案，全案可望在今天立法院會中順利三讀通過。

台灣防疫世界有目共睹，許多措施在國際上備受肯定，不過對於加入世界衛生組織（WHO）仍被擋在門外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日例行記者會上就直指「WHO因受到政治等因素被迷惑非常不智。」再對照WHO近日才宣布疫情「大流行」格外諷刺。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。