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陳學聖：江啟臣沒收到大陸賀電　國民黨連募款都有困難

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▲▼陳學聖接受中評社專訪。（圖／中評社）

▲陳學聖接受中評社專訪。（圖／中評社，下同）

圖文／中評社

針對中國國民黨新局，國民黨前立委陳學聖接受中評社訪問表示，新任黨主席江啟臣沒有收到大陸賀電，絕對不是小事，除了說明大陸對江啟臣觀察中，很多人也在觀望，包括大陸台商會認為沒有經過大陸認可，現在跟江靠在一起有加分嗎？最現實是要捐款，那就暫緩一下，或者乾脆等到下屆黨主席選出來再說。

陳學聖說，江啟臣要處理兩岸論述，但是地方黨部主委找不到人更棘手，「一定要找人鎮得住腳」，現在包括黨秘書長、副主席等黨務人事，遲遲沒有公佈，似乎說明被卡住。

曾任四屆立委的陳學聖，2018代表國民黨參選桃園市長失敗、2020拼立委連任也慘遭滑鐵盧，選後一個多月，心情已經沉澱，12日到中壢地區的里長辦公室走動、探訪好友，並接受中評社訪問。

陳學聖過去也參選過黨主席、擔任過地方黨部主委，他知道江啟臣剛接黨主席，非常辛苦，尤其要對外證明，這位黨主席不是過渡、也不是臨時，不僅兩岸論述要處理，黨務改革甚至立院扮演在野黨，都要同步處理，只能說一定要趕快找人壓陣，鎮得住腳。

▲▼陳學聖接受中評社專訪。（圖／中評社）

陳學聖感嘆，國民黨本來應該建立世代合作、世代對話的形象，卻被刻意炒作，國民黨太老化，要世代交替，儼然成為世代對立，這也說為什麼要找人壓陣？很多人都在觀望，一旦離開或走開，江主席的處境更艱辛。

陳學聖認為，地方黨部主委找不到人，還比兩岸問題更嚴重，幾乎就快要停擺了。要知道，各縣市黨部主委要找到有頭有臉，也就是找到人可以壓得住腳，願意出錢出力、無怨無悔很不容易，必須老一輩政治人物才有這樣實力，年輕人有熱血，但是不見得扛得起這個責任。

陳學聖也解釋，新任黨主席沒有收到大陸賀電，絕對不是小事，試問大陸台商會怎麼想？沒有經過大陸認可，現在就跟江靠在一起，會有任何加分嗎？現實就是如果要捐款，就暫時緩一下，反正疫情期間，經濟正在復甦，必然讓江啟臣更一籌莫展，因為中央到地方都要經費，一定有人不相碰黨務。

陳學聖指出，第一時間威望沒有建立，每個人都可以凸槽（嘲諷），就要找到壓得住的人，很多人都認為，老派應該快閃開，不過老派有老派的犀利與辛辣之處，尤其現在國民黨的立委普遍資歷太淺，江主席才擔任三屆，如果要老一輩通通放手的話，確實很危險，當然老一輩也可以不甩你。

這代表集體領導？陳學聖說，就看誰來幫忙，好比找誰當秘書長，坐下來知道這個團隊是夠強，鎮得住腳，其他人才會支持你，至少證明江啟臣不是過渡的黨主席。

陳學聖樂見連勝文跳出來幫江啟臣，連勝文是連戰的兒子，但是人事佈局提早曝光，可能都有變數。按照常理，主席上任之後，相關黨務人事也應該一併敲定，現在遲遲沒有公佈秘書長、副主席，這表示有“卡”住。

陳學聖說，國民黨除了世代交替，還是要世代合作，要找到人有幫忙壓陣，從中央到地方，如果這個角色不多，只做了世代交替，顯然陣腳根本壓不住。

被問到新任黨主席應該怎樣處理罷韓？曾經是韓粉大將的陳學聖認為，這是黨主席必須扛下的責任，不能迴避，但是必須尊重韓國瑜的任何決定，黨立場是從旁協助，不能主導這個議題，全力配合韓國瑜，不要急於主導主戰、主和，高調或低調，這些都要尊重韓國瑜，不會被外界視為跟韓切割，畢竟韓國瑜是國民黨重要資產。

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