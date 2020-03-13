從感恩到感謝！港媒：習近平給武漢地方官「上了一課」

▲習近平抵達武漢第一站，就來到火神山醫院。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共總書記習近平日前赴武漢考察，外界認為這是中南海向外界釋放，中國已經走出「至暗時刻」的訊號。不僅如此，《香港01》指出，習近平的公開講話，將疫情防抗取得的成果歸功於「人民」，和之前武漢市委書記王忠林的「感恩教育論」，形成了感謝（感恩）與被感謝關係的逆轉。

疫情爆發百日後，習近平10日首次赴武漢考察，期間曾指出，「正是因為有了武漢人民的犧牲和奉獻，有了武漢人民的堅持和努力，才有了今天疫情防控的積極向好態勢」、「黨和人民感謝武漢人民」。《香港01》認為，習近平此番考察，給地方官「上了一課」。

▲習近平與患者視訊。（圖／翻攝自微博）

感謝與被感謝的反轉

剛剛上任不到一個月的王忠林，3月6日發佈「感恩論」的消息傳出後，立刻引發輿論批評。報導指出，中央政府介入之後，中國舉國體制對於武漢疫情控制起到了很有效的作用，很多基層官員更是在疫情防控之中付出了艱辛努力，這些當然值得肯定，但要認識到，這是中共作為唯一執政黨的職責所在。

報導稱，雖然很難得到直接印證，但從公開資訊判斷很有可能的是，民間輿論對「感恩論」的批評已經被湖北官員瞭解，甚至可能中共高層也對此有所瞭解，並對此有所批評和匡正。就在王忠林講出「感恩論」2天後，和王忠林同一時間調任湖北、擔任湖北省委書記的應勇8日現身，公開表示「我要向武漢人民、湖北人民表示衷心感謝。」

▲習近平看望武漢社區。（圖／翻攝新華網）

給誰「上了一課」

對於想在疫情防控過程中，激發「正能量」的中共官員來說，如何與民溝通不僅是執政智慧，更折射其價值觀取向，就如中共高層多次強調，「人民是歷史的創造者，群眾是真正的英雄。人民群眾是我們力量的源泉。」

一直以來，中共不僅將「群眾路線」作為指導思想，也將「為人民服務」奉為宗旨，但總有官員難擺脫「官老爺」的封建思想，以為為官就是高人一等，執政有誤不容民眾批評，但凡有點業績就要民眾感恩戴德。這種思維模式和執政風格不消除，不僅難以取得好的民間風評，更是與十八大之後中共高層設定的「國家治理能力現代化」目標背道而馳。

▲隔離居民拉下窗大喊「主席你辛苦了！」。（圖／翻攝新華網）

「黨和人民感謝武漢人民」，報導最後指出，此番習近平在武漢的講話，不管是有意還是無意，從實際效果上都是給地方官員「上了一課」，具體到武漢、甚至整個中國和新冠肺炎疫情的對抗過程中，官員和民眾，到底誰應該誰感謝誰？答案已經不用多說。

▼習近平與民眾打招呼。（圖／翻攝新華網）