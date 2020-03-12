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影／總統我想回家！滯湖北140名學童拿「中華民國護照」　請願第三批包機

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記者陳政錄／台北—湖北報導

「蔡總統您好，我想回家上學，謝謝」第二批包機於10、11日順利抵台，剩餘600多名滯留湖北的台灣民眾心急如焚，因此在今天紛紛自主拍攝影片，總計有140位仍滯留當地的學童，以及孕婦、慢性病患者拿著「中華民國護照」，請願台灣政府能盡速將他們接回。

據了解，希望搭上第三批包機的民眾，多為有就學需求的台灣子女，經統計至少有140位學童，還有部分在台灣的工作受到影響，房貸、車貸等都成問題，或有醫療需求的滯留台人、陸籍配偶，他們於12日自主拍攝影片、寫好手寫信，多數更拿著「中華民國護照」證明身分，透過串聯成立的救援會，對外請願。

▲▼目前仍滯留湖北的台灣民眾，自行錄製影片和附上手寫信，希望能蔡總統能啟動第三批包機，帶他們回家。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼目前仍滯留湖北的台灣民眾，自行錄製影片、拿中華民國婦趙和附上手寫信，希望能蔡總統能啟動第三批包機，帶他們回家。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼目前仍滯留湖北的台灣民眾，自行錄製影片和附上手寫信，希望能蔡總統能啟動第三批包機，帶他們回家。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

一名國三學生透過手寫信表示，他已經滯留在武漢37天，「學校已經開學很久了，同學們已經上了很多堂課，而我一堂也沒有上到」，擔憂影響上高中的規劃，希望能早點回家。

另有多位年約4到9歲之間的學童，有姊弟、姊妹、兄妹組合，特別拿著護照錄影，表示自己跟家人，一起回湖北探親，但因為疫情不能回台灣，希望早點回去跟同學一起上課。

另一位民眾表示，他本來2月25日，要回台灣的醫院看心臟內科拿藥，因為他心臟內已裝有一個支架，還帶著有就學需求小孩，需要自己聯繫老師。因此，他在感謝學校老師幫助之餘，也希望政府能讓他們這些慢性病友，早日回家。

▲▼目前仍滯留湖北的台灣民眾，自行錄製影片和附上手寫信，希望能蔡總統能啟動第三批包機，帶他們回家。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

值得注意的是，還有一位懷孕7個月，和懷孕2個月的孕婦，表示2個多月以來，「都還沒做過產檢」，因為自己滯留地方屬於偏鄉，目前還在封鎖中對外交通不便、營養品缺乏，想趕快回台灣；還有人強調，自己在台灣的工作，已經因為滯留而丟了，眼看房貸、車貸等還等著她去繳，心裡越來越著急，強調多數台灣人已經做好核酸檢測，身體健康，希望政府能讓本來就在台灣長期生活，只是短期來湖北的人趕快回家。

目前，兩岸已分別在2月3日和3月10、11日，完成2批三架次包機，運送滯留湖北台灣民眾返台，首批247人，第二批共361人，滯留湖北有返台需求約仍有600多位台人。

對於第三批包機安排，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於12日表示，包機工作不僅牽涉雙邊互信，且近期中國大量復工等活動，其實對防疫造成很大壓力，因此還需要點時間觀察、判斷。他也曾在11日完成第二批包機工作後表示，先把現在這件事做好，再去談下一件事，並提到需要量力而為。

▲▼目前仍滯留湖北的台灣民眾，自行錄製影片和附上手寫信，希望能蔡總統能啟動第三批包機，帶他們回家。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼目前仍滯留湖北的台灣民眾，自行錄製影片和附上手寫信，希望能蔡總統能啟動第三批包機，帶他們回家。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

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