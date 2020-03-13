陳學聖：國民黨老一輩袖手旁觀　等著看江啟臣出糗「淪為世代對立」





▲陳學聖接受中評社專訪。（圖／中評社，下同）

圖文／中評社

針對新任中國國民黨主席江啟臣在就職典禮避談九二共識，國民黨前立委陳學聖接受中評社訪問表示，九二共識還是目前兩岸唯一的共識，國民黨不可能拋棄，刻意迴避或繞路，有點像走到旁枝末節。比較憂心的是，現在黨內氛圍好像講九二共識像馬英九，會被認為老派的人，要被拋棄、要被切割，自然老一輩乾脆袖手旁觀，看江主席要怎麼做。

陳學聖告訴中評社，九二共識一開始，沒有處理好，後面就要不斷補強，江啟臣第一步沒有踏穩，後面就要忙著收拾殘局，從當選就職到現在，短短幾天就開始惡性循環，原本可以世代合作，卻因為兩岸論述可能淪為世代對立，老一輩不甩新任黨主席，每個人都可以吐槽，等著看他出糗，只能替江啟臣抱屈，真的辛苦了，呼籲更多人來幫他。

陳學聖說，國民黨中央委員連勝文跳出來替江辯護，代表兩種意義，應該世代合作，不是世代對立，第二，從不提九二共識，到九二共識不是單方面說了算，代表一種聲音，已經做了調整與修正。

曾任四屆立委的陳學聖，2018代表國民黨參選桃園市長失敗、2020拼立委連任也慘遭滑鐵盧，選後一個多月，心情已經沉澱，12日到中壢地區的里長辦公室走動、探訪好友，並接受中評社訪問。

被問到，新任黨主席不提九二共識，又沒有拿到中國共產黨中央的賀電？國民黨可以拋棄九二共識嗎？陳學聖引述江啟臣的說法，如果不能得到台灣內部的認同，再好的論述也沒有效果，實際上是顛倒，要有好的論述才能獲得認同。說實在，今天兩岸論述不能建立，要從旁邊去找到認同其實是困難，國民黨跟民進黨最大區別就是兩岸論述，刻意迴避或繞路，有點像走到旁枝末節。

陳學聖認為，九二共識不可能拋棄掉，因為台灣是政黨輪替，執政是累積的，有很多兩岸互動往來，都是累積在九二共識之上，這不是國共之間共有的共識，如果沒有新的論述之前，九二共識就是目前的共識，不管喜不喜歡，就是目前唯一的基礎，只能就這個基礎上再做演變，不能因為民進黨說，九二共識是國共的共識，就拋棄不去碰。

陳學聖說，民進黨改喊中華民國台灣，這不是兩岸論述，頂多是民進黨用來騙選票，結果現在國民黨要把九二共識拿掉，沒有辦法超越民進黨，也把原來的利基放棄掉，

陳學聖說，很多人也認為，國民黨在兩岸不用替民進黨扮演剎車皮角色，趁機會把九二共識趕快放掉，問題是一旦放掉後，沒有新的論述，只好跟著民進黨走，這就是拿香跟拜，這就是民進黨的小弟，只好永遠當在野黨。

被問到，連勝文日前接受電台專訪替江啟臣緩頰，認為九二共識不是單方面說了算，連勝文是國民黨主席連戰的兒子，代表怎樣的意義？陳學聖說，江要證明這個黨主席，不是過渡也不是臨時，一定要在黨內鎮得住腳，希望更多人來幫他，連勝文跳出來替江講話，說明九二共識，目前在台灣內部要被調整，九二共識有修正空間，這是事實，這也代表一種聲音。

陳學聖說，這個聲音在於，九二共識不是只有國民黨在遵守，大陸也應該體會到九二共識，不是一方說了算，顯示江啟臣的立場與說法，稍微有修回來，從不提九二共識，到九二共識不是單方面說了算，有做調整修正。

陳學聖分析，連勝文的父親是連戰，連勝文跳出來幫江啟臣，凸顯世代合作、世代對話，不是世代對立。尷尬的是，國民黨為什麼現在，把馬英九等人都當成老派的人？現在講九二共識，就被認為是老派的人，要被拋棄、要被切割，自然老一輩乾脆袖手旁觀，看江主席要怎麼做。

陳學聖說，實際瞭解政治的話，不管國共或兩岸，本來就是要互相建立共識，不能單邊談，大陸迄今沒有給國民黨新任黨主席賀電，代表觀察，看江怎樣解釋避談九二共識？