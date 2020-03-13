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疫情蔓延全球！醫曝「第三次世界大戰」來了：台灣可能是最安全國家

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▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情肆虐全球。（圖／路透社）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在國際間蔓延，NBA停止賽季、義大利封國、美股慘跌，雖然台灣指揮中心昨(13)公布添1例確診案例，全國累計49例，但疫情相對穩定。對此，中山附醫兒童急診主任謝宗學直呼，「台灣可能是世界上最安全的國家」認為只要繼續注意個人衛生和防疫，一定能撐過此次危機。

截至目前，義大利新增2651例確診，189死，累計確診15113例，1016死。世衛組織（WHO）12日公布最新數據顯示，中國以外確診病例達到44067例，較前一日增加6703例，死亡人數則達1440例，較前一日增加310例。

請繼續往下閱讀...

看到國際疫情慘重，謝宗學在粉絲團《Dr. E 小兒急診室日誌》中表示，「許多國家開始停課、封城、甚至封國，暫停一切經濟活動，連世界第一強國美國也無法倖免。」看到台灣街道往來的車輛跟行人，突然覺得能正常上班、上學，是件值得感恩的事。「許多人的生命殞落、數兆元的經濟損失，巨大的變動必然伴隨各國國力的興衰，病毒摧毀世界原有的秩序，第三次世界大戰正以不同以前世界戰爭的面貌爆發。

謝宗學表示，自己一個月前曾說台灣是亞洲最安全的國家，從現在的局勢看來，「台灣可能是世界上最安全的國家」，但這一切不是運氣好或憑空而來，是政府、是人民齊心防疫的結果。

洗手,洗手乳,清潔,水龍頭（圖／達志／示意圖）

▲勤洗手、戴口罩不只幫助防疫，更能保衛國家。（圖／達志／示意圖）

謝宗學提醒，不要小看每次洗手、戴口罩、犧牲假期不出國等行為，這些不只幫助防疫，更是保衛國家，也拜託大家繼續堅持注意個人衛生和自身防護。他直言：「我們好不容易走到現在，千萬不要功虧一簣，這場戰役還很漫長，雖然目前還看不到黑暗的盡頭，但多爭取一分時間就是多累積一分獲勝資本，只要努力撐下去，一定看得到黎明的曙光！」

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